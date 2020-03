Cómo hacer pan en casa durante la cuarentena por coronavirus

Las restricciones y cuarentena asociadas a la pandemia del coronavirus afectan ya a todo el país. Policía y UME empiezan a controlar ya los accesos a supermercados. Algunos productos a los que estábamos totalmente acostumbrados no son ya tan fáciles de conseguir. Uno de ellos, el pan.

Parece mentira pensar que hace poco más de una semana conseguir pan recién hecho era tan fácil como bajar a la tienda y comprarlo. Hoy, con la pandemia del coronavirus, no lo es tanto, es difícil salir de casa, muchos negocios tienen que cerrar y se complica conseguir ciertos productos.

Por eso aprovechamos para enseñaros a hacer pan casero. Quizás te suene difícil, pero hacer pan en casa es mucho más sencillo de lo que parece. Además te damos muchas opciones, desde el pan casero más fácil en solo 30 minutos hasta panes típicos de otros países más elaborados.

Recetas de pan fáciles para hacer durante la cuarentena

Si nunca habéis hecho pan, os advierto, es una experiencia maravillosa. El hecho de ver cómo de unos ingredientes tan humildes como son la harina, el agua y la sal -para algunas recetas basta solo con eso- con solo mezclarlos y cocerlos sale algo que no solo inunda la casa de un delicioso olor a pan recién hecho sino que además está delicioso, es algo casi místico.

Pan rápido en 30 minutos

El pan irlandés, pan de soda o pan de bicarbonato es uno de los panes más fáciles para hacer en casos de emergencia, no necesitas tener levadura especial de panadería en casa, solo bicarbonato, no necesitas esperar a que la masa fermente antes de hornear y no hay que tener ninguna habilidad para amasarlo porque la masa es muy manejable. Te pones a ello y en menos de una hora le puedes estar hincando el diente.

Muffins ingleses, panecillos hechos en la sartén

Aunque la masa tiene que reposar, porque sí lleva levadura, los muffins ingleses tienen la ventaja de que se hacen en la sartén en un momento. Son los panecillos que se usan para preparar los huevos Benedict, pero puedes usarlos para lo que quieras con rellenos tanto dulces como salados.

Bagels, como los de las películas

Los bagels son unos panecillos que estás cansado de ver en las películas. Requieren de un poco de paciencia a la hora de hacerlos, porque primero se les da forma y se cuecen en agua y después se hornean, pero salvo porque hay que hacer más cosas y se tarda un poco más sigue siendo fácil.

No dejes que el coronavirus te impida merendar como si estuvieras de vacaciones en Manhattan.

Pan para torrijas

No podía faltar en la época en la que estamos una receta de pan para torrijas, el dulce por excelencia de la cuaresma y la Semana Santa, para que este año, las mejores torrijas sean las que te puedes hacer en casa.

Paratha, el pan hindú sin levadura y sin horno

A diferencia de otros panes planos similares como pueden ser las tortillas mexicanas, las parathas hindúes se caracterizan porque suelen llevar algún relleno, por el aroma que les aporta la mantequilla y por la técnica de amasado, plegado y estirado que les da una textura hojaldrada espectacular.

Tortillas mexicanas de trigo

Las tortillas mexicanas tanto de trigo como de maíz son tan rápidas y fáciles de hacer que son quizá la forma de sustituir el pan al alcance de más gente. Solo necesitas harina, agua y sal y la dificultad es la misma que la de jugar con plastilina. Las tortillas de trigo suelen usarse para hacer burritos o para wraps de lechuga con salmón o similares.

Si sobran y se ponen duras y resecas, se convierten en algo muy parecido a lo que en La Mancha se conocen como tortas cenceñas y se pueden usar como tales, es decir cortándolas en trozos y usándolas para elaborar los famosos gazpachos manchegos.

Tortillas mexicanas de maíz

A diferencia de las de trigo, las tortillas de maíz suelen usarse para preparar tacos y enchiladas. El excedente se puede cortar en triángulos y freírse u hornearse hasta que queden crujientes, eso serían los totopos -que aquí conocemos como nachos de maíz-. También pueden trocearse y usarse para hacer una famosa receta mexicana que es la sopa de tortillas.

Pan de molde casero

Durante el aislamiento no todo tienen que ser panes de supervivencia. Si tienes en casa un robot de cocina tipo Thermomix, no tienes excusa para no disfrutar de panes de molde caseros con calidad profesional. Eso sí, es fácil que te enganches y que luego el pan de supermercado no te guste tanto.

Panecillos para hamburguesas

Es posible que, con el tiempo, tengas que acabar agradeciéndole al aislamiento cosas como haberte comido la mejor hamburguesa que te hayas hecho nunca si finalmente te animas a hacer pan casero para hamburguesas. En esta receta hemos usado, mitad de harina de fuerza y mitad de espelta, pero puedes usar la harina de trigo que tengas en casa, aunque sea de un solo tipo.

Focaccia de patata y tomate

Las focaccias son unos panes planos italianos que suelen llevar además otros ingredientes que les dan sabor y aromas deliciosos. Suelen comerse con fiambres, pero están tan buenos que no pasa nada si te los comes solos como pasa con esta focaccia de patata y aceitunas negras con tomates cherry.

Pan de aceitunas negras

Este pan de aceitunas negras es un pan perfecto para biscottes, cortándolo en rebanadas y tostándolas en el horno, que luego podemos usar para servirlos con quesos o patés. Solo de imaginarlo se me hace la boca agua.

Colines o rosquilletas

El pan como golosina o aperitivo, eso son los colines, porque son tan crujientes y deliciosos que ellos solos son un auténtico vicio, sin necesidad de más acompañamientos.

Panecillos de crema de queso

Si os gustan las hamburguesas en panes tipo brioche, esta es la receta que no os podéis perder. Son unos panecillos de crema de queso, que lo mismo los puedes usar para preparar tu hamburguesa favorita, que para un bocata de pulled pork que tomarlos como postre rellenos de nata y mermelada.

Pan chino al vapor

Aunque en los restaurantes chinos estamos acostumbrados a los panes fritos, la verdad es que el pan chino suele cocinarse al vapor, lo de freírlo después es opcional si quieres que quede crujiente, aunque obviamente la opción más sana es tomarlo al vapor como los de esta receta de panes al vapor.

Pan bao, el pan de moda

Fueron un boom hace cuatro años y, desde entonces se han hecho habituales en las cartas de muchos establecimientos, no solo de cocina asiática. Dentro de nada serán tan habituales como los rollitos de primavera. El pan bao es un pan plano y esponjoso que se cocina al vapor y se dobla para acoger al relleno como si fuese un taco. Otra solución perfecta para disfrutar de pan recién hecho si no tienes horno en casa.

Pan de pita integral en sartén

También se pueden hacer son harina blanca y, si tenéis horno, horneando 10 minutos a 200ºC. La gracia de estos panes de pita es que se inflan y quedan huecos por dentro, por lo que son muy fáciles de rellenar haciendo solo una pequeña abertura. Son los panes típicos para hacer los kebabs o, cortados en trozos, para acompañar el hummus.