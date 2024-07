Por qué no deberías probar la receta viral de palomitas de maíz en freidora de aire

Las palomitas de maíz son las mejores compañeras para ir al cine o ver una película en casa y, si se cocinan bien, también son una opción saludable para picar entre horas sin remordimientos, ya que son bajas en calorías y ricas en hidratos de carbono y polifenoles (unos compuestos vegetales con propiedades protectoras y antioxidantes). Además, tienen un alto contenido en fibra, lo que hace que resulten mucho más saciantes que otros snacks (como, por ejemplo, las patatas fritas, tal y como asegura este estudio publicado en Nutrition Journal).

No obstante, como decíamos, para poder disfrutar de los beneficios de las palomitas es muy importante saber cocinarlas adecuadamente. Así pues, hay que controlar mucho la cantidad de sal o azúcar que se les echa y el tipo de grasa que se usa para elaborarlas, pues esto es lo que marca la diferencia entre unas palomitas sanas y unas insanas.

Pero, ¿cómo conseguirlo? Lo principal es comprar tú mismo los granos de maíz y cocinarlos en casa. ¿Y cómo hay que elaborarlos? Habitualmente se usa la sartén, aunque también puede emplearse el microondas, como explicamos en este artículo. Además, desde hace un tiempo se han hecho virales algunos vídeos en redes sociales que recomiendan el uso de la airfryer para conseguir palomitas saludables sin complicaciones.

Sin embargo, los mensajes que encontramos al respecto son contradictorios y, a simple vista, no termina de estar claro si realmente es bueno o no emplear la freidora de aire para esta función. Por una parte, el manual de uso de airfryers como las de la marca Cosori desaconseja llenar la cesta de la freidora en exceso, pues, si los alimentos sobresalen, "pueden entrar en contacto con las resistencias y provocar un riesgo de incendio". Esto es algo que podría ocurrir si, al cocinarse, las palomitas saltan y se quedan atrapadas en las barras de la resistencia, tal y como muestra este vídeo.

Asimismo, encontramos otros vídeos donde puede verse perfectamente cómo el resultado en la airfyer no es nada bueno: esta youtuber ha necesitado 20 minutos para lograr que se cocinen la mayoría de las palomitas de maíz y, aun así, después de tanto tiempo, todavía quedan algunas sin explotar.

Por otra parte, en contraste, también existen vídeos que recomiendan fervientemente el uso de la freidora de aire para lograr palomitas saludables y aseguran unos resultados exitosos. Curiosamente, uno de esos vídeos ha sido compartido por la propia Cosori en sus canales oficiales. Según la marca, en 8 minutos a 200 grados tienes unas palomitas de maíz saludables y sin accidentes domésticos de por medio.

Algunas personas han probado a cocinarlas según las indicaciones de Cosori, pero no han quedado satisfechas con el resultado. "Imaginaba que por el aire igual se quemaban en la resistencia, y no han sido muchas, pero sí han subido cuatro o cinco, que se han quedado arriba y se han socarrado. No repetiré y no recomiendo", ha comentado una usuaria en el vídeo de YouTube de la marca de freidoras de aire.

Como respuesta, Cosori ha propuesto envolverlas en papel de aluminio "para concentrar el calor y evitar que salten" y lleguen a la resistencia. Sea como sea, por todo lo dicho parece mucho más aconsejable utilizar el microondas para conseguir unas palomitas de maíz saludables, puesto que se tarda mucho menos (entre 2 y 4 minutos, dependiendo de la potencia) y, además, no hay ningún riesgo de prender fuego a nuestra cocina.