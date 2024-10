Así será el nuevo hotel de lujo del chef José Andrés: en una ciudad que no te imaginas

La apretada agenda del chef José Andrés no descansa. El cocinero español más famoso de Estados Unidos, a quien hace unos días veíamos repartiendo comida en Asheville (Carolina del Norte) a través de su ONG World Central Kitchen, ha contado en sus redes sociales que planea abrir un hotel de lujo donde la gastronomía será la principal protagonista.

No obstante, por ahora no hay mucha información respecto a este nuevo proyecto, más allá de que se situará en la ciudad estadounidense en la que él vive desde hace varios años y donde se encuentran muchos de sus restaurantes más famosos, como Jaleo, The Bazaar, China Chilcano o Zaytinya.

"Hace treinta años, cuando llegué a Washington D. C. como un joven chef, sabía que esta ciudad era un lugar perfecto para reunir a la gente en torno a la comida. Es uno de los corazones palpitantes de nuestro país, un lugar donde sabía que podía conocer a cualquiera y hacer cualquier cosa, empezando por una excelente comida", ha escrito José Andrés en una publicación que ha compartido en su perfil de Instagram anunciando la noticia a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Andrés (@chefjoseandres)

"Hoy estoy muy feliz de comenzar un nuevo capítulo con The Bazaar House en Georgetown, ¡una oportunidad increíble para darle la bienvenida a la gente a mi ciudad de una manera completamente nueva!", ha agregado en su texto. Tal y como han detallado algunos medios estadounidenses, la inauguración de este alojamiento no tendrá lugar hasta, al menos, el año 2027, cuando comenzará a hospedar a los primeros clientes en sus 67 habitaciones exclusivas.

El hotel, que ofrecerá descuentos para los miembros y dispondrá de club privado, espacio para eventos, área wellness y varios locales de restauración, es el resultado de la unión de José Andrés Group con la empresa de gestión de activos Thor Equities, con una cartera que incluye también a firmas tan prestigiosas como Ritz-Carlton y Four Seasons. Esta nueva línea de negocio se suma así a los más de 20 proyectos de hostelería (20 marcas y 40 restaurantes) con los que cuenta en Estados Unidos, además de diversos programas de televisión y de formación en cocina.