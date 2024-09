Ni San Sebastián ni Lugo: esta es la ciudad de España donde mejor se come, según el chef José Andrés

José Andrés es uno de los chefs españoles más reconocidos a nivel mundial, famoso por popularizar la cocina española en Estados Unidos y por su intensa labor humanitaria. Es el fundador de World Central Kitchen, una organización que provee alimentos a comunidades afectadas por desastres naturales. Además de sus logros culinarios, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz.

Aparte de este y otros reconocimientos, el cocinero ha sido distinguido recientemente con el título de 'Gaditano de Adopción', una distinción otorgada por LA VOZ, en colaboración con ABC y la Fundación Cajasol, que se concede a personas que, aunque no hayan nacido en Cádiz, mantienen un fuerte lazo con la provincia.

José Andrés es un destacado embajador de Cádiz y su rica gastronomía. De hecho, durante su infancia, pasó varios años entre San Fernando y Cádiz. Además, tiene conexiones familiares en Algeciras, ya que su esposa, Patricia Fernández de la Cruz, es originaria de esta localidad.

El chef José Andrés. Getty Images

En el evento donde fue nombrado 'Gaditano de Adopción', Andrés expresó su cariño por la provincia gaditana: ""Cádiz me ha dado muchos amigos, también muchos gaditanos de adopción, porque aman esta tierra como nadie. Los de aquí y los que venimos de fuera".

En su discurso, también subrayó que la cocina gaditana es la mejor del mundo, asegurando que "como en Cádiz, no se come en ningún sitio": "No hay mejor lugar para comer, y no solo por la calidad de los productos, sino por las historias que los acompañan".

La profunda conexión de José Andrés con Cádiz se refleja en sus frecuentes visitas a la provincia. En mayo, por ejemplo, estuvo en el Mercado de Abastos Ingeniero Torroja, en Algeciras, donde fue visto disfrutando de pescado frito en el Bar Antonio. Este reconocimiento fortalece aún más la estrecha relación del chef con la provincia gaditana, consolidándolo como uno de sus embajadores internacionales más destacados.

