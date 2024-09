Dani García: "Me encantaría preguntar a Amancio Ortega qué desayuna cada mañana"

Cocinero, empresario y, ahora, podcaster. El chef Dani García es un alma inquieta y dirigir el buen número de restaurantes que tiene repartidos por el mundo -más de 20 en más de 6 ciudades-, a veces se le queda corto. Huye de la monotonía y le apasiona la creatividad, ya sea delante de los fogones o, como le veremos ahora, delante de los micrófonos.

"Creemos en el contenido y las redes sociales. Me he pasado media vida haciendo recetas pero he hablado poco, aún tengo mucho que contar", explicaba este pasado 24 de septiembre desde la azotea del Four Seasons Hotel, en su restaurante madrileño Dani Brasserie. Allí tuvo lugar, con los chicos de La Picaeta como maestros de ceremonias, la presentación de su nuevo podcast Desmontadito.

El nuevo proyecto del malagueño es un podcast en el que la gastronomía será el eje central, combinando cocina, anécdotas y conversaciones íntimas con una variada gama de invitados. Entre los primeros nombres que se han dado a conocer destacan figuras como Antonio Banderas, Luis Fonsi, Paco Roncero e Hiba Abouk, quienes compartirán no solo sus historias personales, sino también su particular relación con la comida y la cocina.

Dani García y el cantante Luis Fonsi compartiendo micrófonos y mollete.

Arrancará este próximo domingo con el actor malagueño como primer invitado, otro embajador de su tierra al igual que García, quien confesó que también le gustaría tener al fundador del Grupo Inditex entre los participantes: "Me encantaría preguntar a Amancio Ortega qué desayuna cada mañana".

Una de las grandes bazas del podcast será, sin duda, la calidad y la diversidad de sus invitados. También sueña con invitar al rey Felipe VI, mostrando una curiosidad por conocer aspectos tan cotidianos como qué desayuna el monarca o si se interesa por la cocina en su día a día.

El concepto detrás de Desmontadito es tan creativo como lo es la cocina del chef marbellí. A través de este formato, Dani García busca conectar la gastronomía con las vivencias personales de cada uno de sus invitados. El chef se muestra entusiasmado por desvelar esos aspectos menos conocidos de grandes personalidades: “Hiba Abouk, por ejemplo, es una auténtica foodie. Le encanta descubrir buenos vinos y platos exquisitos, algo que muchos desconocen de ella”, comentó García en la presentación.

El podcast promete ir más allá de la charla convencional, acercándose a las historias a través de un enfoque único: el recuerdo gastronómico. Los invitados comenzarán cada episodio explorando memorias sensoriales, desde los olores de su infancia hasta los sabores que han marcado su vida, como ocurre con el gazpachuelo en el caso del chef.

Además, “Desmontadito” tendrá un final que rendirá homenaje a cada invitado en forma de montadito, un aperitivo típico español. Así, Dani García plantea un juego imaginativo en el que cada personaje se convierte en un montadito especial: “Si Antonio Banderas fuera un montadito, ¿cómo sería? Eso es lo que queremos descubrir”, añadió el chef.

Javier Cirujeda y Adrián Alcaide, al frente de La Picaeta, durante la entrevista a Dani García.

El recetario de Dani García, en digital

Desmontadito no es solo una incursión en el mundo de los podcasts para Dani García, sino del comienzo de la etapa más digital de Dani García. El chef ha anunciado que, además de su podcast, lanzará otro proyecto paralelo: Como Dani.

Este canal de recetas, disponible en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, permitirá a sus seguidores acceder a las recetas más icónicas del chef, explicadas paso a paso por él mismo. Cada miércoles, los usuarios podrán aprender los secretos detrás de algunos de los platos que han cimentado su prestigio a nivel internacional.

García, siempre en busca de innovar, tiene claro que la digitalización le permitirá estar más cerca de su público, llevándoles una dosis diaria de gastronomía de alta calidad desde cualquier rincón del mundo. “Queremos que quien nos escuche o vea, pase un buen rato y disfrute de un tiempo de calidad”, explica el chef, reflejando la esencia desenfadada y cercana de su nuevo proyecto.

El estreno de Desmontadito el próximo 29 de septiembre en Spotify y YouTube marca el inicio de esta ambiciosa etapa. Dani García, fiel a su estilo cercano y creativo, busca que el público no solo se entretenga, sino que también reflexione sobre el poder de la gastronomía en nuestras vidas.