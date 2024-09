Ni paella ni cocido: estas son las dos recetas españolas entre las 50 mejores de 'The New York Times'

New York Times Cooking, la sección del prestigioso The New York Times que recopila miles de recetas de archivo del periódico, ha cumplido diez años. Todo empezó el 17 de septiembre de 2014, cuando se inauguró la base de datos que a día de hoy se ha transformado en un exuberante universo gastronómico de vídeos, boletines, libros de cocina y más de un millón de suscriptores.

Para celebrar el décimo aniversario, Cooking ha decidido lanzar un artículo con sus 50 mejores recetas según los lectores. "No es una lista clasificada de nuestras recetas más populares sólo por números de tráfico", aclaran desde el medio, "sino un enfoque más amplio y profundo de la cocina".

Se trata pues, de platos que "se han convertido en clásicos", con calificaciones de cinco estrellas, "recetas que se hicieron muy populares casi inmediatamente después de publicarlas", con muchísimas visualizaciones en redes sociales. Podrían haber llenado la lista "con 500 más", aseguran, pero de momento habrá que 'conformarse' con 50. De todas ellas, únicamente dos son típicamente españolas.

1. El "mejor gazpacho" andaluz (sin pan)

El primer plato español que se ha 'colado' en este listado es el gazpacho tradicional. La receta fue publicada por Julia Moskin en 2015 y, en esta ocasión, no incluye pan. "Su textura espesa y agradable no se debe al pan, sino a la generosa cantidad de aceite de oliva mezclado con tomates maduros de verano", explican desde Cooking.

La sección también ha querido destacar un comentario de uno de los lectores que se animó a elaborar esta deliciosa sopa fría en su casa: "Lo he preparado dos veces. La primera vez lo colaba, según la receta. Estaba bueno, pero parecía más zumo que gazpacho. Probablemente estaría rico con un poco de vodka y Tabasco. Sin embargo, eché de menos los grumos, así que la siguiente vez no lo colé. Me gustó más. Bebí el vodka solo". Sí, la línea que separa el gazpacho andaluz del Bloody Mary puede ser mucho más delgada de lo que pensamos.

2. Tinto de verano (con Sprite o 7Up)

La segunda (y última) receta española que encontramos en el texto del New York Times es el tinto de verano. Hielo, vino tinto y soda son los tres únicos ingredientes necesarios para saborear esta refrescante bebida estival. Rebekah Peppler publicó en 2019 su versión de este elixir imprescindible en España, donde sustituye la famosa soda La Casera (muy difícil de conseguir fuera de nuestro país) por Sprite o 7Up. También propone elaborar uno mismo su propio zumo de limón y lima, para un resultado más casero.