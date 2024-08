El chef y crítico gastronómico Anthony Bourdain, que se quitó la vida en 2018, tendrá su propio biopic

Cada año, desde 2018, al arranque del verano le acompaña una triste efeméride que aunque duela merece la pena recordar. El 8 de junio el chef y crítico estadounidense Anthony Bourdain se quitaba la vida a sus 61 años en su habitación de hotel al este de Francia durante la grabación de un nuevo episodio de su programa Parts Unknown.

Era su amigo y compañero de profesión Eric Ripert quien compartía con el mundo una noticia que sigue resonando a día de hoy al haber perdido a una de las personas más admiradas de la escena culinaria. Una especie de rock star con delantal cuyo filtro (o la falta de él) llevó a muchos a cuestionarse y reflexionar sobre el sentido de la gastronomía y que dejó un buen número de frases célebres tras sus viajes que sirven como pasaporte de vida.

Ahora Bourdain, un chef que trascendió las fronteras de la cocina para convertirse en un narrador de historias inolvidables, vuelve a ser noticia después de que diversas fuentes hayan confirmado a la publicación IndieWire que el estadounidense contará con su propio biopic, titulado Tony. Una película de la que poco se sabe pero que sin duda mostrará su legado, uno que fusiona la gastronomía con la cultura y los viajes, sigue vivo, y que promete explorar su intensa y turbulenta vida.

Anthony Bourdin en una de sus publicaciones de Instagram.

Bourdain se ganó la admiración global no solo por sus habilidades culinarias, sino también por su capacidad para narrar historias auténticas y humanas. El chef estadounidense comenzó como jefe de cocina en el restaurante Brasserie Les Halles de Nueva York, pero fue su faceta de comunicador la que lo catapultó a la fama mundial.

Programas como Anthony Bourdain: No Reservations y Parts Unknown lo convirtieron en un rockstar de la gastronomía, llevándolo a viajar por todo el mundo, explorando culturas a través de su comida. Su estilo franco también se reflejó en sus libros, como Confesiones de un chef, una autobiografía que no escatimaba en detalles sobre los desafíos de su vida en la cocina, ni en sus propias luchas personales.

Tras su fallecimiento, la vida de Bourdain fue retratada en el documental Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (2021), el cual recibió elogios, pero también generó controversia por el uso de inteligencia artificial para recrear su voz en algunas citas. El documental dejó claro que la figura de Bourdain sigue siendo una fuente inagotable de fascinación.

Ahora, la nueva película biográfica está siendo producida por Trevor y Tim White, los hermanos detrás de Star Thrower Entertainment, conocidos por su trabajo en proyectos de alto calibre como The Post y King Richard. Los productores están en conversaciones con A24, la productora que ha revolucionado el cine independiente con éxitos como Lady Bird y Midsommar, lo que indica que Tony podría tener una fuerte orientación artística y narrativa.

En cuanto al elenco, todo apunta a que Dominic Sessa, un joven actor de 21 años que debutó en Los que se quedan de Alexander Payne, podría interpretar a Bourdain. A pesar de su corta carrera, Sessa ha demostrado ser una de las promesas de Hollywood, lo que ha generado expectativas sobre cómo dará vida a un personaje tan complejo y multifacético como lo fue Bourdain. El proyecto también contará con la dirección de Matt Johnson, conocido por su trabajo en BlackBerry, lo que añade otro elemento de calidad al filme.

La incertidumbre, sin embargo, persiste en torno a los detalles específicos de la trama. Todavía no se sabe si el guion de Todd Bartels y Lou Howe se enfocará en un periodo particular de la vida de Bourdain o si tomará una perspectiva más amplia. No obstante, la película ya está generando expectativa, especialmente entre los amantes de la gastronomía y aquellos que admiraron el trabajo de Bourdain en televisión y literatura.

Con Tony en desarrollo, el legado de Anthony Bourdain sigue creciendo. Su vida fue un viaje constante, lleno de contrastes: la búsqueda de la autenticidad, el placer por la comida y el viaje, y la lucha contra sus propios demonios. Este biopic promete ser una mirada profunda a la vida de una figura que no solo cambió el mundo de la gastronomía, sino también la forma en que entendemos el acto de contar historias.