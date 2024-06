El chef Gordon Ramsay, en 'shock' tras su gravísimo accidente en bici: "Tengo suerte de estar aquí"

El escocés Gordon Ramsay es uno de los cocineros más reconocidos del panorama gastronómico internacional, famoso por su aparición en populares programas de televisión como Hell's Kitchen o MasterChef y su característico estilo directo y enérgico. Ramsay ha ganado múltiples estrellas Michelin por la excelencia de sus restaurantes y es considerado uno de los chefs más influyentes del mundo.

Debido a su constante presencia mediática, es sabido que Ramsay es un gran aficionado al ciclismo. De hecho, en numerosas ocasiones las cámaras le han captado disfrutando de algún trayecto en bicicleta. Por desgracia, uno de sus últimos viajes para vivir la pasión por este deporte ha terminado de forma trágica.

Según ha contado el propio cocinero de 57 años en un vídeo difundido por la cadena 9News Australia, esta misma semana ha sufrido un aparatoso accidente en bicicleta que le ha dejado francamente conmocionado. "Tengo suerte de estar aquí", afirmaba con seriedad Ramsay.

Como consecuencia a este traumático suceso, el chef ha querido transmitir una importante idea a sus seguidores, aprovechando que este martes se celebra el Día del Padre en varios países de Europa: "Tengo un mensaje muy importante para todos los padres. ¡Usad el casco! Esta semana he tenido un accidente mientras iba en bicicleta en Connecticut. Estoy bien, no me he roto ningún hueso ni he sufrido ninguna lesión importante, pero parezco una patata morada".

En efecto, Ramsay tiene en estos momentos un enorme e impactante hematoma morado en el costado izquierdo, tal y como ha mostrado en el vídeo en cuestión. Según detallaba, el incidente ha llegado a afectarle a su estado de ánimo.

El británico también ha querido dar las gracias a todos aquellos que se han esforzado por ayudarle a recuperarse: "Estoy agradecido a todos los médicos, enfermeras y personal del Lawerence + Memorial Hospital en New London que me cuidaron y me revisaron, pero más agradecido a mi casco, que me salvó la vida".

"Me da igual el trayecto y que cueste dinero. Incluso los niños, en un desplazamiento corto, deberían llevarlo. Ha sido una semana dura, pero no puedo dejar de repetir la importancia de usar el casco", ha insistido y concluido el chef.