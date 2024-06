Alchemist, mejor restaurante de Europa por cuarto año seguido: así es su provocador menú de 723 euros

Este lunes se ha publicado la 11ª edición de la prestigiosa lista de restaurantes Opinionated About Dining (OAD). En una gala celebrada en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, se han dado a conocer los 150 mejores restaurantes de Europa, y el ganador, volviendo a ser historias, ha sido reincidente.

Se trata, una vez más, de Alchemist, el restaurante de Rasmus Munk en Copenague, que ocupa, por cuarto año consecutivo, el primer puesto de la clasificación. El top 3 le han completado Etxebarri (Axpe, Vizcaya) y JAN (Múnich, Alemania) en segundo y tercer puesto respectivamente.

Dentro del Top Restaurantes con los mejores 150, España es el país que mayor protagonismo tiene dentro de la lista ya que dispone de 45 establecimientos distribuidos entre los 150 puestos de los que se compone el ranking. A los que ya desfilaban por la clasificación el año pasado, este 2024 se han sumado dos incorporaciones más: Txispa (Atxondo, Vizcaya) y Vandelvira Restaurante (Baeza, Jaén).

Además, dentro del top 10, se encuentran cuatro restaurantes españoles, uno menos que la edición anterior: Etxebarri, Bagá, DiverXO y Quique Dacosta. El italiano Atelier Moessmer Norbert Niederkofler fue premiado como Best New Restaurant, el restaurante aleman JAN ha recibido el premio Biggest Mover (mayor subida del año) y Los Marino José (Fuengirola, Málaga), el Best Casual Restaurant.

La Experiencia Holística de Alchemist, cuatro años coronado Europa

Rasmus Munk, al frente de Alchemist.

El restaurante Alchemist, ubicado en Copenhague, Dinamarca, ha sido galardonado como el mejor restaurante de Europa por cuarto año consecutivo. Esta distinción no es casualidad, ya que el establecimiento dirigido por el innovador chef Rasmus Munk ofrece una experiencia gastronómica que transciende la propia gastronomía.

Alchemist se destaca por su concepto de "Cocina Holística", donde cada comida es una fusión de gastronomía, arte, drama y tecnología. Desde que se abren las imponentes puertas de bronce, los comensales se embarcan en un viaje sensorial que incluye proyecciones artísticas en una cúpula de planetario, actuaciones en vivo y platos que buscan provocar reflexiones sobre temas sociales y éticos. Un ejemplo notable es el "helado de sangre", un postre en forma de gota roja que incluye un código QR para fomentar la donación de sangre.

Qué se come en Alchemist

El interior del mejor restaurante del mundo según OAD

El menú degustación, conocido como "Alchemist Experience", consta de 50 pases. Estos platos no solo son una delicia para el paladar, sino también una provocación visual y emocional. Por ejemplo, uno de los platos más comentados es una pata de pollo servida en una jaula, diseñada para hacer que el comensal reflexione sobre el consumo de carne al sostener una parte del "animal muerto".

La experiencia dura entre 4 y 6 horas, y los únicos requisitos son curiosidad y presencia de ánimo.

Un menú superior a 700€

Disfrutar de esta experiencia única no está al alcance de todos los públicos. El menú básico "Alchemist Experience" tiene un precio de 5.400 coronas danesas (aproximadamente 723 euros). A esto se pueden sumar diferentes opciones de maridaje de vinos:

- *Maridaje básico*: 1.800 coronas (241 euros), elevando el total a 898 euros por persona.

- *Maridaje intermedio*: 2.800 coronas (375 euros), para un total de 1.098 euros por persona.

- *Maridaje exclusivo*: 8.500 coronas (1.140 euros), llevando el precio final a 1.863 euros por persona.

Para aquellos que buscan una experiencia aún más exclusiva, Alchemist ofrece la "Mesa del Sumiller", un menú premium que incluye champán de gama alta, una selección especial de vinos, café, té y un digestivo por 14.900 coronas danesas (aproximadamente 1.999 euros por persona).

Cómo Reservar en Alchemist

Alchemist sala.

Reservar una mesa en Alchemist es una tarea complicada. Las reservas se abren cada tres meses sin una fecha fija y se agotan rápidamente. Las reservas solo se aceptan para grupos de 2, 3 o 4 personas y se deben seguir de cerca las actualizaciones en sus redes sociales para no perder la oportunidad.

Reconocimientos y Controversias

A pesar de su innovadora propuesta, Alchemist aún no ha alcanzado la codiciada tercera estrella Michelin y ocupa la posición 8 en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. No obstante, su enfoque en temas sociales y éticos a través de la gastronomía ha generado un debate significativo en el mundo culinario.

"Llegue con la mente abierta y dispuesto a ampliar con nosotros su idea del arte culinario. Tenga en cuenta que Alchemist puede no ser la elección adecuada para una tarde de discusiones de negocios o esa primera cita nerviosa", advierten desde el restaurante.