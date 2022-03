Esta es la mejor croqueta de España 2022 y aquí la puedes probar

La croqueta causa sensaciones. Es uno de los platos más básicos y a la vez más complejos de la gastronomía española. Y aunque nosotros ya os contamos dónde comer las mejores croquetas de Madrid, hoy ha sido seleccionada la mejor croqueta de España 2022.

Todo ello es gracias a Joselito, cuyo jamón está considerado como el mejor jamón ibérico del mundo, ya que es quien cada año celebra el Campeonato Internacional Joselito a la Mejor Croqueta de Jamón del Mundo, que tiene lugar en el marco de Madrid Fusión.

Este año el concurso tenía un carácter especial, y es que competían entre sí los siete anteriores ganadores de las anteriores ediciones: Diego Fernández de Restautante Regueiro, Jesús Segura de Restaurante Trivio, Nacho Solana de Restaurante Solana, Miguel Carretero de Restaurante Santerra, Alberto García Escudero de Restaurante Iván Cerdeño y Javier Sanz y Juan Sahuquillo de Restaurante Cañitas Maite. El séptimo era Javier Ugidos de Restaurante Tobiko, que ha decidido no presentarse por motivos personales y laborales.

Dónde comer la mejor croqueta de España

Tras una dura deliberación, el jurado compuesto por Danny Salas (director de COCINILLAS de El ESPAÑOL), José Gómez (presidente de Joselito), Juan Carlos Capel (director de Madrid Fusión), Clara Villalón (redactora de COCINILLAS), Miquel Antoja (chef e influencer gastronómico) y Marcelino Alonso (influencer gastronómico) ha elegido el ganador.

La croqueta de Santerra ha sido coronada como la mejor croqueta de España, la mejor de entre las mejores, siendo así un referente único en una de las elaboraciones más tradicionales y populares del recetario español.

"La croqueta de Santerra es un equilibrio perfecto entre cremosidad de la bechamel, crujiente exterior sin restos de aceite y sabor, que debe a su vez balancear la intensidad de la potencia del jamón con la sutileza del componente lácteo de su interior. No es fácil combinar a la perfección todos estos elementos sin que falle alguno, pero esta croqueta lo consigue. No se me ocurre ninguna otra croqueta que lo haga tan bien, aunque hay que reconocer que los otros seis finalistas son croquetas de altísimo nivel y elegir una ha sido una de las tareas más complicadas a las que me he enfrentado como miembro de un jurado gastronómico" ha explicado sobre la croqueta ganadora Danny Salas, director de COCINILLAS.

Croqueta de Oro 2022

Como novedad en la edición de 2022, el concurso de la mejor croqueta del mundo Joselito ha decidido hacer tributo al cocinero toledano Iván Cerdeño, que ha sido galardonado con el premio Croqueta de Oro, en reconocimiento a las sucesivas veces que su receta original ha llevado al triunfo a algunos de sus discípulos finalistas en años anteriores.

El restaurante Iván Cerdeño fue premiado en la pasada edición de la Guía Michelín con 2 estrellas, y su popularidad es cada vez mayor. Una cocina de raíces centrada en su tierra y los elementos que le rodean, de gran sutileza y donde el comensal disfrutará de un paseo por la gastronomía toledana y manchega sin renunciar a la alta cocina.

Ahora además desde Iván Cerdeño podrán presumir de contar con una de las mejores croquetas de España.

