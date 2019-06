Pedro Sánchez preparará su cocido más creativo en La Cocina de Frente

Desde que visitamos Bagá en Jaén nos rendimos ante la cocina de Pedro Sánchez por eso estamos encantados con su próxima visita a la capital, que será el día 1 de julio, para preparar un cocido a cuatro manos con Juanjo López (La Tasquita de Enfrente, Tres Cuchillos Cocinillas) en La Cocina de Frente, dentro de la serie de colaboraciones que inició el mes pasado con Stéphane Guérin, Arturo Pardos y su mitico Cocido de Oro.

Todo listo para recibir a Pedro Sánchez en La Cocina de Frente

Pedro Sánchez Bagá

En La Cocina de Frente ya están calentando fuegos: a su oferta habitual del cocido de la época -en estos momentos, el de verano-, se suma la inminente visita de Pedro Sánchez, el cocinero jienense que, en poco más de unos meses, y con una cocina de casa y una sala diminuta, consiguió la primera estrella Michelin para la provincia de Jaén. Con Bagá, Pedro Sánchez está creando escuela, por ello es uno de los cocineros invitados a mostrar su versión del cocido en la programación del año de este centro de interpretación que es La Cocina de Frente.

Así, Sánchez ofrecerá una versión del cocido también muy veraniega, que cuenta con sabores y productos típicos del Sur, y claros matices andaluces. Partiendo de ingredientes similares, el chef de Jaén consigue un cocido muy diferente a la versión veraniega de Juanjo López, constatando, de ese modo, que distintas manos, con los mismos ingredientes, tienen un resultado diferente.

Maestros ambos de la perfecta conjunción de sabores, tanto Pedro Sánchez como Juanjo López, tienen una concepción de la gastronomía y del producto muy afín, además de tener una amistad que traspasa el nexo en común de la cocina.

En palabras de Sánchez, «Juanjo me parece de las personas más sinceras, cariñosas y sensatas que he conocido. ¡Me encanta escucharle! Admiro mucho lo que hace en La Tasquita, que no está exento de dificultad».

La admiración entre ambos cocineros es mutua. Juanjo considera que «Pedro tiene una visión del producto increíble y una de las cocinas más imaginativas del panorama actual». Con esta premisa, el cocido de Pedro Sánchez promete ser una experiencia gastronómica memorable enmarcada en un encuentro histórico entre dos grandes cocineros.

¿Por qué un chef con estrella Michelin como Pedro Sánchez acude a la llamada de un colega y amigo para dar su versión del cocido en una ciudad donde el cocido es un objeto de culto y de controversia? Sánchez lo aclara: «Cualquier ocasión para reencontrarme con Juanjo es especial. Es un loco como yo del producto y de la cocina esencial, y cuando nos juntamos siempre hablamos de cosas interesantes».

Buñuelos de Pedro Sánchez

Para abrir boca, Sánchez ofrecerá un aperitivo clásico de Bagá: su codiciado buñuelo de morcilla en caldera, y los pases comenzarán, cómo no, con una sorprendente sopa que no dejará a nadie indiferente.

Los garbanzos no faltarán en la mesa: son parte fundamental de un cocido que invita a comer y seguir comiendo. El resto de platos son reinvenciones de vuelcos soñados por Sánchez, con ingredientes imposibles que, ¡cómo no!, con la fórmula Bagá resultarán imprescindibles y deliciosos.

Actividades sobre #elcocidodetodos

Con el afán de difundir la cultura del cocido y crear un debate al respecto, Juanjo López decidió, al abrir La Cocina de Frente, que esta sería más que un restaurante, apostando por ser un centro de difusión e interpretación del cocido. Por ello, a lo largo del año se reciben visitas de distintos chefs para que estos ofrezcan su visión o versión del cocido.

Se comenzó con esta serie el pasado 22 de mayo con la invitación a Arturo Pardos y Stéphane Guerin para replicar el cocido fundamentado en las leyes de la geometría que servían en su mítica La Gastroteca.

Juanjo López tiene una opinión muy clara sobre las visitas de sus colegas. «Recibo una enorme satisfacción con cada cocinero que acepta venir. Es un auténtico reconocimiento al cocido como plato de unión, presente en todas las cocinas del país».