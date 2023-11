El Unicaja de Málaga tiene faena en Girona

Will Thomas durante un entrenamiento con el Unicaja de Málaga. Unicaja CB

El Unicaja de Málaga, con una racha de siete victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), buscará este sábado (20.45 horas) ampliarla a ocho en la visita al equipo revelación de la competición liguera, el Bàsquet Girona, con el que está empatado en la clasificación con cinco triunfos y tres derrotas.



El conjunto malagueño, tras un inicio titubeante con tres derrotas seguidas, llega en un gran momento a la novena jornada de la Liga Endesa después de haber enlazado una racha triunfal de cuatro victorias ligueras, una de ellas en la pista del Baskonia, equipo de la Euroliga y que está llamado a pelear por el título.



Parece que el Unicaja ha hallado la forma de paliar los errores cometidos en sus enfrentamientos contra el Casademont Zaragoza o Gran Canaria y ha recuperado a jugadores imprescindibles como el pívot estadounidense David Kravish, que va encontrando su sitio en la cancha, además de que los internacionales han mejorado su rendimiento.



El Unicaja comienza este sábado un periplo de un mes lejos del Palacio de Deportes Martín Carpena, debido a la disputa de la Copa Davis en este recinto, y la primera parada no será sencilla ante el equipo revelación de este inicio de temporada en la Liga Endesa y que lleva dos victorias consecutivas, la última a domicilio contra el Zunder Palencia.



Los malagueños sólo han jugado en una ocasión en la pista del Girona, club de reciente creación presidido por el exjugador Marc Gasol, y fue el 16 de octubre de 2022 en un encuentro que se saldó con victoria cajista (59-73).



Curiosamente, los gerundenses tienen por el momento mejor balance a domicilio (3-1) que como locales (2-2), ya que ante su afición el Bàsquet Girona ha ganado al Dreamland Gran Canaria y al UCAM Murcia, y ha perdido frente al Real Madrid y Lenovo Tenerife en los cuatro encuentros disputados.



El alto ritmo que impondrán los dos equipos en el choque y la batalla del rebote pueden ser claves en este partido. En las capturas, el Unicaja es el mejor en porcentaje en la faceta defensiva, con un 78 % de rebotes, pero el Girona es el que más captura en el aspecto ofensivo, con un 36 %.



Dos jugadores de la plantilla cajista vivirán el sábado un partido especial: el pívot Yankuba Sima, que dio sus primeros pasos baloncestísticos en las filas del Sant Josep de Gerona, y el escolta estadounidense Kameron Taylor, que militó la pasada campaña en el Bàsket Girona.

