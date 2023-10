Unicaja de Málaga vs. Breogán: Reacción y rodillo (87-70)

El Unicaja de Málaga ha puesto el piloto automático y suma su tercera victoria seguida en la ACB, quinta consecutiva en total, para pasar por encima del Breogán en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena (87-70) tras un mal primer cuarto en el que los gallegos se fueron siete puntos arriba. A partir de ahí, el cuadro verde empezó a pasar el rodillo para acabar sin darle opciones al rival y empezar a ser el Unicaja de la temporada pasada.

Nihad Djedovic, con 16 puntos y un 24 de valoración ha sido el jugador más valioso del Unicaja de Málaga, que termina el maratón de partidos, este con algo más de descanso al haber jugado el pasado martes, con otro triunfo que lo acerca a la parte alta de la Liga Endesa.

Han sido un segundo y un último cuarto excelentes del Unicaja para sumar la que es su cuarta victoria de la temporada en la Liga Endesa. La intensidad y el acierto anotador del equipo cajista (10/24 en triples y 45% en tiros de campo) pudieron con un Río Breogán que pagó caro su mal segundo acto, en el que encajó 29 puntos y solo sumó once.



Y eso que los nueve puntos de Momirov y la regularidad en ataque de los jugadores de Veljko Mrsic, que aguantaron bien en defensa las embestidas del Unicaja, marcaron el comienzo del partido en un Carpena abarrotado.



El Unicaja despertó al comienzo del segundo cuarto y el partido pasó del 15-22 favorable al Breogán al 23-22 gracias a seis puntos en dos jugadas consecutivas del bosnio Nihad Djedovic. El Unicaja mejoró en orden y coherencia y eso, sumado a la precipitación del rival, hizo mella en el marcador.



Malos tiros del Breogán, pérdidas en campo propio y atacando bajo el aro, falta de intensidad… un cóctel peligroso del que es difícil no salir perjudicado en el Carpena ante un equipo con la profundidad y variedad del Unicaja (39-30, minuto 17).



Con Tyson Carter jugando bien de base, Alberto Díaz y el joven Mario Saint-Supéry, que debutaba esta temporada en ACB, el Unicaja no echaba de menos a Kendrick Perry, no convocado por un golpe en un hombro en su último partido.



Las rotaciones le fueron mejor al equipo local que al conjunto de Lugo, obligado a levantar once puntos de desventaja después del paso por vestuarios. No logró parar el ritmo del Unicaja, que salió mejor a la pista.



Los de Ibon Navarro se vieron 18 puntos arriba y se permitieron un despiste, a lo que el Río Breogán replicó recortando hasta el 61-51 que obligaba a los malagueños a no levantar demasiado el pie del acelerador.



En el último cuarto, el partido entró en efervescencia con decisiones arbitrales que no gustaron al público, ralentizaron el juego y añadieron zarandeo; y ahí, el Unicaja perdió a Osetkowski por su quinta falta y dejó al Breogán en bonus con 7:13 por jugarse.



Aguantó estos vaivenes el Unicaja, que subió la apuesta y percutió por dentro para sumar puntos y cerrar la quinta victoria consecutiva, contando también Liga de Campeones FIBA, mientras que los lucenses acumulan cinco derrotas seguidas en la competición liguera.



Ficha técnica:



87 - Unicaja (15+29+17+26): Díaz (5), Kalinoski (7), Barreiro (6), Thomas (5), Kravish (4) -quinteto inicial- Saint-Supéry (0), Carter (11), Djedovic (16), Osetkowski (10), Taylor (4), Sima (6), Ejim (13).



70 - Río Breogán (22+11+18+19): E. Quintela (1), Momirov (9), Sajus (14), Rudan (3), Jogela (16) -quinteto inicial- Ventura (1), Fernández (7), S. Quintela (0), Frankamp (11), Diouf (8).



Árbitros: Fernando Calatrava, Fabio Fernández y Yasmina Alcaraz. Expulsado el ala-pívot del Unicaja Dylan Osetkowski por cinco faltas.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada siete de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martin Carpena ante 8.985 espectadores.

