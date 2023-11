El Unicaja de Málaga mantiene la rutina de la BCL (81-64)

Mario Saint-Supery durante el Unicaja vs. Peristeri BCL

El Unicaja de Málaga se despidió del Martín Carpena hasta el mes de diciembre con una victoria en la tercera jornada de la BCL contra Peristeri por 81-64 en un duelo que dominó de cabo a rabo y el que sólo levantó algo el pie en el último cuarto, cuando la ventaja era ya inalcanzable para los griegos. De esta forma, el cuadro cajista suma un pleno en la primera vuelta de la fase de grupos en un partido en el que Yankuba Sima firmó once puntos, el máximo anotador local, y en el que también destacó el papel de Jonathan Barreiro.

El equipo de Ibon Navarro cimentó su victoria en un segundo cuarto donde estuvo muy acertado desde la línea de tres puntos, lo que le sirvió para deja ya una ventaja inalcanzable. No volvió a bajar de los diez puntos de ventaja en todo el partido. En los momentos en los que el conjunto griego redobló los esfuerzos en la defensa, los malagueños supieron encontrar el camino para mantener su ventaja y no pasar apuros en ningún momento. Esta vez lo hizo sin Tyson Carter, descarte del técnico vitoriano obligado por los cupos para el partido de este martes.

La fase de grupos de la BCL se le quedó pequeña a este Unicaja la temporada pasada y este curso tiene toda la pinta que será igual. Es muy superior el equipo de Los Guindos al resto de sus rivales en el Grupo A.

El Unicaja salió enchufado y solo permitió a Peristeri ir por delante en las dos primeras canastas de los griegos. A partir de ahí, poco a poco fue abriendo brecha en los dos primeros cuartos. Sima llevó el peso anotador debajo del aro en los primeros diez minutos en los que el equipo malagueño se plantó en los 26 puntos (26-15)

En el segundo cuarto llegó el bombardeo. Barreiro, Kravish, Kalinoski, Osetkowski... hasta poner el porcentaje en un 62 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos. No le fue a la zaga Peristeri, que se sostenía también desde el triple, especialmente Kenny Williams. Llegó a colocarse Unicaja a 18 puntos. Pero los griegos apretaron en defensa hasta reducirla a once y cerrar el cuarto con un lanzamiento de tres que se fue al aro. 44-33 al descanso. No había titubeado el Unicaja en ningún momento.

Le costó al Unicaja arrancar tras el descanso, lo que aprovecharon los griegos para apretar los guarismos. Subieron los de Spanoulis, el mito griego, la intensidad en el juego. Solo al final del cuarto Unicaja logró estirar de nuevo el marcador de la mano de Melvin Ejim. Los de Ibon Navarro se iban turnando para coger el protagonismo del partido cuando este lo precisaba. Volvió Unicaja a marcar la máxima del partido con +18. Perry, sobre la bocina y desde su casa, la colocó en +19 (64-45).

Zozobró algo el Unicaja en la última manga, en la que menos puntos anotó fruto de una cierta relajación por la ventaja en el marcador. Se quedó en los 17 puntos el conjunto de Ibon Navarro, lo que no impidió un holgado 81-64 para cerrar la primera vuelta de la BCL y despedirse del Martín Carpena hasta el mes de diciembre. Lo hace como líder del Grupo A, sumando su séptima victoria consecutiva como respuesta a esa racha de tres derrotas ahora ya tan lejana. El paso sigue siendo firme en Europa.

Ficha técnica:

81- Unicaja (26+18+20+17): Saint-Supery (0), Perry (9), Djedovic (11), Ejim (10), Kravish (7)-quinteto inicial- , Sima (11), Barreiro (9), Kalinoski (7), Díaz (5), Taylor (3), Osetkowski (7), Thomas (2).

64 - Peristeri (15+18+12+19): Ragland (10), Williams (12), Poulianitis (3), Dangubic (4), Thompson (8) -quinteto inicial- Mitrou-Long (7), Hands (9), Chougkaz (5), Zougris (2), Renfro (4), Xanthopoulos (0).

Árbitros: Paulo Marques (Portugal), Radomir Vojinovic (Montenegro), Valentin Oliot (Francia).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada tres de la Liga de Campeones FIBA disputado en el Palacio de los Deportes José María Martin Carpena ante 7.000 espectadores.

