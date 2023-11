NUDE Project desata la locura en Málaga: ¿qué tiene la firma que estará tres meses en la capital?

Nude Project acaba de desembarcar en Málaga. El pasado sábado, la apertura de su primera tienda física en la capital provocó largas colas en el número 3 de calle Especerías, donde está ubicada. Pero ojo, se trata solamente de una tienda efímera que permanecerá abierta hasta el próximo 31 de enero de 2024, por lo que parece que la marca tratará de aprovechar al máximo la temporada en la que las marcas venden más, uniendo el Black Friday, la Navidad y las rebajas de enero.

Este cóctel de exclusividad y efimeridad de Nude Project es ideal para convertirse en un fenómeno de masas entre la generación Z, esa que pasa horas y horas deslizando contenidos en TikTok, donde precisamente la firma tiene un seguimiento brutal.

En concreto, la cuenta que tienen en la red de moda acumula casi 750.000 seguidores. De hecho, el principal motivo por el que se llenó el sábado es que anunciaron en sus redes sociales que harían regalos a los primeros que llegaran a la tienda. Ante sus altos precios, muchos madrugaron para intentar lograr una prenda gratis.

La pop up tiene un formato de "exposición andante", según han informado desde la marca, en colaboración con Pedro Hoz, que ha impregnado las paredes y el suelo de la tienda con su arte, una idea que casa totalmente con el lema de la marca "by artists, for artists". De hecho, quieren hacer "mini exposiciones" con diferentes artistas en el interior del local en los meses que están por Málaga.

600 euros de inversión

Detrás de la marca están dos jóvenes emprendedores, Álex Benlloch y Bruno Casanovas, que empezaron el proyecto con 300 euros de inversión cada uno y en la distancia. La empresa nació estando cada uno de ellos en sus respectivas habitaciones de las residencias donde estudiaban en Madrid y Barcelona.

Ahora cuentan con más de ochenta empleados y tiendas físicas en Madrid, Barcelona y Valencia a nivel nacional, pero también en Milán. Así, a pesar de ser una marca que lleva poco más de cuatro años en el mercado, ha conseguido mantenerse en el sector pese a dificultades como la pandemia e ir creciendo cada año. Y no se trata de ninguna interpretación, se aprecia en sus beneficios. Cuando lanzaron su primera colección, la empresa facturó 600.000 euros y esta cifra fue de 2,5 millones el segundo año de facturación. Ahora ya superan los once millones, una cifra que se dice pronto.



Entre sus clientes, no está cualquier nombre. Rauw Alejandro, Karol G o Harry Styles, así como Maisy, la nieta de Biden, han llevado prendas de Nude Project. Según explicaba Casanovas a EL ESPAÑOL hace unos meses, su objetivo siempre ha sido crear un universo con su marca, "crear un sitio en el que a nosotros nos gustaría habitar, ya sea real o ficticio".

Viendo su éxito, seguramente sean cientos los jóvenes malagueños que pongan en su lista de Reyes Magos alguna prenda de Nude Project, sobre todo ahora que saben que los pajes tienen el trabajo más sencillo con la apertura de esa pop up en Málaga. Sus precios van de los 20 a los 150 euros aproximadamente.

