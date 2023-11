El Unicaja de Málaga cumple y se despide de su público hasta diciembre (87-74)

El Unicaja de Málaga prolongó su racha de victorias en Liga ACB al superar al Monbus Obradoiro en el Martín Carpena (87-74), su cuarta consecutiva, con el protagonismo del ala-pívot californiano Dylan Osetkowski, que sumó 19 puntos y 21 de valoración.



La superioridad del Unicaja en el principio del partido le llevó a reinar con cierta tranquilidad (15-4), con buenas defensas y acierto en tiros lejanos, pero enseguida pecó de un exceso de relajación y el Monbús Obradoiro, al que le costó entrar, consiguió resurgir en el último tramo del primer cuarto (19-16).



La incidencia en el juego de posteo de Marin Blazevic en Obradoiro fue muy alta, con once puntos en seis minutos, y debió vigilar sus soluciones la defensa interior de Unicaja, pero en el momento en que cerraron el aro, apareció el escolta croata Roko Badžim con dos triples.



Así, el marcador pasó del dominio del Unicaja a la remontada del conjunto de Moncho Fernández (28-31). Un golpe que volvió a espabilar a los cajistas, que llevaron el partido a su zona de mayor confort, el juego a campo abierto: con tres buenas acciones defensivas y fogonazos en ataque, el Unicaja se fue al descanso liderando por 42-34.



Aguantó esa distancia de seguridad el Unicaja en el tercer cuarto, con la competitividad que le caracteriza y que aumenta cuando juega como local. Kameron Taylor fue clave en esos momentos de necesidad anotadora con tiros tras bote de una alta calidad.



Pero de nuevo, con el don de agarrarse al partido como fuese, el Obradoiro recortó distancias y se puso al rebufo de los malagueños, que hasta que no apareció el mejor Will Thomas no respiró: un triple, un tiro de media distancia y una asistencia para el 68-62 (min. 34).



Fue el punto de inflexión del partido, porque ni de ese traspié ni del gran acierto del ala-pívot Dylan Osetkowski no supo levantarse el cuadro gallego, que cuenta su quinta derrota en ocho partidos, mientras que el Unicaja prolonga su gran estado de forma para continuar entre los cuatro primeros de la clasificación.



Ficha técnica:

87- Unicaja (19+23+19+26): Díaz (2), Carter (8), Barreiro (4), Osetkowski (19), Sima (5) -quinteto inicial- Perry (8), Kalinoski (0), Djedovic (15), Taylor (13), Kravish (1), Ejim (4), Thomas (8).



74- Monbus Obradoiro (16+18+22+18): Zurbriggen (11), Badzim (11), Scrubb (8), Suárez (0), Pustovyi (5) -quinteto inicial- Muñoz (8), Blazevic (17), Figueras (7), Guerrero (0), Tinkle (7).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Sergio Manuel y Esperanza Mendoza. Eliminado Artem Pustovyi por cinco faltas.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada ocho de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martin Carpena ante 9.450 espectadores.

