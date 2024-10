Bolaños no irá a la comisión de Justicia del Senado en la que debía explicar el apoyo del Gobierno al fiscal general

El ministro Félix Bolaños no comparecerá ante la comisión de Justicia del Senado, a pesar de haber recibido una citación la semana pasada. El titular de Justicia rehúye así dar explicaciones por su apoyo personal y el respaldo del Gobierno en plano al fiscal general del Estado, imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.

Ambas situaciones han ido calificadas de "insóltas" por fuentes del Partido Popular en la Cámara Alta. "Esto es una muestra más del desprecio del Gobierno al Senado", lamenta la portavoz del PP, Alicia García.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gabinete de Bolaños que, simplemente da por "no tan inminente" la comparecencia. Recuerda una portavoz del ministro que a principios de octubre ya estuvo en esa comisión, dando cuenta de las prioridades de su Ministerio. "Y desde entonces", añade, "ha contestado tres preguntas y una interpelación en el Congreso y en el Senado sobre este mismo tema", del fiscal Álvaro García Ortiz.

El pasado 16 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Supremo acordó abrir un proceso contra el fiscal general del Estado para investigarlo por el citado ilícito penal por la difusión pública de datos reservados sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al día siguiente, el PP presentó una solicitud de comparecencia urgente de Bolaños, a la vista de que "todo el Gobierno había salido en tromba en su defensa". Los populares exigen al ministro que informe sobre "las medidas que va a adoptar" el Ejecutivo tras la imputación del fiscal general del Estado.

El lunes 21, por la mañana, la presidenta de la comisión de Justicia, Yolanda Ibarrola, intentó ponerse en contacto con el departamento de Bolaños, en la sección de Relaciones con las Cortes, pero según las fuentes consultadas, "nadie contestó al teléfono".

Ante esta situación, la senadora Ibarrola mandó una carta al director de Relaciones con las Cortes, Guillermo Tapia Martínez, lamentando los "infructuosos intentos" de hablar por teléfono pidiendo la disponibilidad de "la agenda del ministro para poder cumplir con esta obligación parlamentaria" contemplada en el artículo 66.1 del Reglamento de la Cámara. La misiva obra en poder de este periódico.

Ya el miércoles 23 por la mañana, la presidenta de la comisión de Justicia recibió una llamada de un alto cargo del Ministerio. En esa comunicación, se le comunica que el ministro "ya ha comparecido recientemente" y que, por tanto, "no va a comparecer en la fecha que le piden".

Legalismos del PSOE

Según las fuentes populares en el Senado citadas, Bolaños efectivamente había comparecido el 2 de octubre en la comisión de Justicia. "Pero fue simplemente para informar sobre líneas generales del departamento". Y además, añaden, "era la primera vez que lo hacía tras siete meses dándonos largas".

Ese mismo miércoles, después del pleno se celebraron las reuniones de la Mesa y Portavoces de la comisión de Justicia.

La presidenta Ibarrola trasladó la situación a los senadores y, según las citadas fuentes, los del PSOE intentaron justificarla negativa del ministro alegando que el fiscal general "no está imputado, sino "en situación de investigado". Y que, con este legalismo, ban por explicado que el ministro no pudiera atender la petición de comparecencia para dar explicaciones en ese sentido.

"Pedro Sánchez y sus ministros querrían cerrar esta Cámara; pero como no pueden, intentan humillarla y arrebatarle competencias", añade García. "Y lo hacen, entre otras cosas, para no dar la cara por todos los escándalos de corrupción que acorralan al presidente. Pero no se lo vamos a permitir. El Senado está más vivo que nunca gracias a la labor de los senadores del PP".

Dada la situación, la portavoz del PP, Alicia García, preguntará este mismo martes a Bolaños, en sesión de control "si el Gobierno acepta el sistema bicameral que consagra la constitución española".