Aznar: "Estamos en uno de esos momentos de la historia en los que se decide el futuro de un país por generaciones"

José María Aznar cree que España está pasando un "momento crucial" en su historia. "Uno de esos momentos en los que se decide el futuro de un país durante generaciones". Según el expresidente del Gobierno, "la sociedad española debe ser plenamente consciente" de esta situación. Porque "en su mano, y sólo en ella, está la reacción necesaria, y sobre su futuro pesarán las consecuencias tanto del acierto como del error".

Aznar ha participado en un acto organizado por el Instituto de Liderazgo Político, en una lección magistral titulada Los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004), dictada en el Goethe-Institut de Madrid. En la conferencia, ha reflexionado sobre su etapa de Gobierno y temas de la actualidad política.

"Hoy, los enemigos de la España constitucional tienen al Gobierno con una rodilla en tierra y la otra temblando". Y por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene al socialismo con las dos rodillas en tierra y los brazos en cruz", ha diagnosticado. Así nos quiere a todos, y a la Justicia, para empezar.

Según el exlíder del PPP, España se enfrenta "ante un abismo institucional y social". Aznar vaticina que si continúa el proceso, se "debilitará la convivencia", porque no se dan las circunstancias ni para unas elecciones generales, ni una moción de censura ni para la dimisión del presidente del Gobierno.

"Ahora no estamos ante un callejón sin salida, sino ante el abismo institucional y social donde nos querían poner", ha afirmado. Según Aznar, éste no es el momento de "políticas de dudas", sino de "políticas muy serias". Parafraseándose a sí mismo, cuando hace ahora 13 meses levantó l voz contra el Proyecto de Ley de Amnistía, dijo: "Es hora de quien tenga algo que decir o hacer, que lo haga".

El expresidente ha insistido, frustrado, en que, en estos momentos, "no parece que se vaya a dar" la salida Sánchez y de los extremismos del Gobierno. Y que esto "animará la frustración" de los ciudadanos.

El expresidente no sólo ha cargado contra la política de pactos de Sánchez, sino que ha hecho un repaso de todo lo que vino desde su salida del poder. "El 12 de marzo de 2000", es decir, cuando revalidó su triunfo de 1996 esta vez con mayoría absoluta, "comenté: 'Hoy se acabó la guerra civil como argumento político'. Era cierto. Por eso algunos empezaron, desde ese mismo día, a poner tanto empeño en desmentirlo".

Punto de inflexión

Para Aznar, es evidente que ése fue el punto de inflexión, y que desde entonces se abrió el proceso "degenerativo" en el que hoy nos encontramos. "La fortaleza electoral del PP situó al socialismo ante un dilema: o aceptar el agotamiento de su proyecto y renovarse para competir en el centro, o buscar atajos extremistas. Y también alarmó al nacionalismo".

Por eso, desde 2004, el PSOE de Zapatero entonces "buscó el atajo y la alianza en los extremos, rompiendo con el PP como socio indispensable en los asuntos de Estado; y el nacionalismo renunció a la participación institucional".

De este modo,"el acuerdo institucional dio paso a la subasta o al chantaje, porque el bien común dio paso al interés de partido o a la supervivencia personal", que es donde nos encontramos ahora, tanto en el caso de Sánchez como en el de Carles Puigdemont.

En el del actual presidente, esto se demuestra con sus pactos, con el propio expresident fugado o con formaciones como EH-Bildu. Según Aznar, a los terroristas de ETA "no los saca de la cárcel ni Europa ni los letrados", sino que los excarcela Sánchez por "su debilidad y su vanidad".

El expresidente cree que el Gobierno actual "anticipa excarcelaciones de terroristas, porque su continuidad depende de su infamia. Y cuando protestamos, no faltan voces para decir 'es que al PP le hace falta que ETA exista'... pero no han entendido nada", ha sentenciado. "El terrorismo no aspira a seguir matando, sino a cobrar el precio por dejar de hacerlo. Es su forma de obtener lo que las urnas no le dan".

Y si el PP habla de ETA, ha insistido, "es porque el Gobierno ha decidido acortar la condena de los terroristas y porque Bildu gobierna en España". Aznar se ha reafirmado en que "al terrorismo y al delito se les combate, no se les remunera", porque su propósito es "que llegue el día en que una sociedad ceda".

La causa del 1-O

Y en el caso del independentismo, sostiene Aznar que "también en Cataluña, lo que se pretende es remunerar la violencia".

En este caso, Sánchez lo hace, según el del PP, "diciendo que la paz es posible, pero no con el Estatuto, no con la Constitución, no con el Partido Popular y no sin el cupo" que prometió a ERC a cambio de investir a Salvador Illa.

Para Aznar, "el Pacto del Tinell" con José Luis Rodríguez Zapatero inauguró "la deslegitimación total del PP" como una alianza estratégica "en la que el socialismo obtiene el Gobierno de una España en proceso de destrucción, y el separatismo obtiene licencia para seguir destruyéndola".

Y ésa es "la causa del golpe, no en el PP". Porque el Tinell nos llevó a la reforma del Estatuto inconstitucional, ésta al referéndum ilegal del 1-O, y ahora a la joint venture entre el PSOE y los independentistas. "Eso no es pacificar ni normalizar nada, eso es incendiar el país en lo social y destruirlo en lo institucional", ha concluido.