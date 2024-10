Bolaños da el "total respaldo" del Gobierno al fiscal general del Estado: "Confío en que quedará en nada"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha trasladado el "total respaldo" del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido imputado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados de Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Bolaños se ha mostrado convencido de que este asunto "quedará en nada", aunque también ha querido mostrar el "total respeto a la resolución judicial".

El ministro ha comparecido en el Congreso de los Diputados este miércoles, después de que se conociera la imputación de García Ortiz. Se trata de la primera vez en la democracia que un fiscal general del Estado es imputado, pero Bolaños le ha restado importancia.

La investigación del Supremo versará sobre una nota informativa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado mes de marzo para aclarar una serie de noticias falsas de algunos medios que aseguraban que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a González Amador y luego lo había retirado para obligarle a ir a juicio.

García Ortiz asumió la responsabilidad de esa nota difundida, en la que también se explicaba que el pacto había sido ofrecido por los abogados de González Amador, no por la Fiscalía.

Según el Tribunal Supremo, en la nota se incluyen datos e información que no pueden ser reveladas a terceros con el objetivo de perjudicar a González Amador. También será investigada Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente envió al fiscal general del Estado los datos necesarios y que no debían haber sido difundidos de dicha nota de prensa.

Según ha explicado Bolaños, "desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid se difunde una información incierta, falsa, que viene a decir que la Fiscalía intenta un acuerdo" y la Fiscalía lo único que hace es desmentirlo. "¿Puede ser delito contar la verdad y desmentir un bulo?", ha dicho el ministro en una escueta comparecencia.

"Vamos a seguir ayudando a todos esos fiscales, a todos esos funcionarios públicos que dedican su trabajo a perseguir un delito", ha dicho. "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales", ha añadido.

Minutos antes de que hablara Bolaños, la línea del Gobierno ha sido marcada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido la "profesionalidad y honorabilidad" de Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta ha dicho que "se defendió de una mentira" de Isabel Díaz Ayuso.

Considera además que aquellos a quienes no les gustan las actuaciones de la Fiscalía están intentando "demonizarlo" e "intentan presentar querellas" contra García Ortiz. "Pero insisto, aquí lo importante es que la Fiscalía se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso", ha señalado en los pasillos del Congreso.

Tras conocerse la noticia, ha sido el propio Álvaro García Ortiz quien ha emitido un comunicado informando de que no piensa dimitir.

"En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado", dice el fiscal general del Estado en el comunicado.

"Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país. Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho", añade.