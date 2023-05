El PSOE pierde la campaña del 28-M: todo lo que le ha salido mal en las últimas dos semanas

El PSOE empezó la campaña electoral, el pasado 12 de mayo, con un Pedro Sánchez exultante estrechando la mano de Joe Biden en el Despacho Oval. Los socialistas notaban cierta desmovilización en su electorado, pero eran optimistas esperando que las medidas del presidente —del mitin al Consejo de Ministros— apelasen a los sectores de la población necesarios y que la situación se revertiría.

De esa ilusión, a un día de las elecciones autonómicas y municipales, apenas permanece el polvo que queda suspendido en el aire cuando se barre algo a toda prisa.

Los socialistas han tenido que convivir durante toda la campaña con una sucesión constante de escándalos imprevistos. Y se han multiplicado en las jornadas previas al fin de semana electoral, con siete detenidos del PSOE en los últimos tres días, actuando así como una especie de bomba de racimo de explosiones locales pero muy, muy numerosas, que le han convertido en perdedor de la campaña.

[Sánchez corrige el rumbo: el miedo a la ultraderecha no moviliza a la izquierda y agrupa el voto en el PP]

Cabe de todo en la lista. Hay compra de votos en Mojácar (Almería), Albudeite (Murcia) y sospecha de lo mismo en Arona (Tenerife). Hay un candidato que fue detenido por pertenecer a los Latin Kings, otro por una agresión, a un tercero se le ha abierto un juicio por acoso laboral… y el más grave de todos: se investiga la participación de tres cargos socialistas en un secuestro en Maracena (Granada).

Todo esto ha evitado que el discurso público se pueda centrar en los temas que le interesaba al PSOE. Desde las medidas aprobadas por el Gobierno hasta el tirón de orejas de la UNESCO contra la Junta de Andalucía por Doñana… todo ha acabado deslucido ante una de las peores campañas. El PP apenas ha tenido que sentarse a mirar y dejar que las cosas sucedieran solas.

Terroristas en Bildu

La campaña empezó salpicando al PSOE de manera indirecta. La presencia de condenados por terrorismo en las listas de Bildu sirvió de munición, tanto al PP como al resto de partidos en la oposición, para cuestionar la política de pactos de Sánchez en el Congreso.

Los socialistas no supieron bien cómo reaccionar al principio y para las antologías quedan las carreras de las ministras en los pasillos del Congreso para evitar responder a las preguntas sobre este tema. Aunque el presidente acabó diciendo que no era "decente", por muy legal que fuera, ello no evitó que barones como Emiliano García-Page le espetaran que "con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina".

[Page afea ante Sánchez los pactos con Bildu: "Yo, con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina]

Aunque el asunto ha quedado fuera de foco por otras polémicas, ha traído cola hasta los últimos días: Sara Majarenas, una de las candidatas de Bildu, fue excluida este jueves de las listas por la Junta Electoral la no haber cumplido la condena de inhabilitación por pertenecer a ETA.

Alianza con Coalición por Melilla

Otro de los frentes indirectos ha sido la trama que compraba votos en Melilla a favor del partido Coalición por Melilla (CpM), que agrupa el electorado musulmán en la ciudad autónoma. El asunto ha contado con varios detenidos, entre ellos un consejero del Gobierno local, y este viernes el fiscal general del Estado ha encargado a la Fiscalía Anticorrupción que asuma el caso.

Aunque el PSOE no está implicado en la trama, no deja de salpicar al partido porque mantiene el Gobierno de la ciudad junto a CpM. Las dos formaciones son socias y, aunque los socialistas ya han dicho que no reeditarán un gobierno así, lo cierto es que han tardado mucho en decirlo, cuando el foco ya estaba puesto en otra polémica.

Compra de votos

Pero estos casos ocurrieron la semana pasada y, a polémica por día, parecen ya algo lejano. Más, teniendo en cuenta que los escándalos se han multiplicado a medida que se acerca el 28-M.

El pasado miércoles, la UCO de la Guardia Civil desarticuló una trama que pagaba y ofrecía empleos públicos a vecinos de Mojácar a cambio de su voto para el PSOE. Detuvieron a siete personas, dos de ellas en las listas del partido, y los daños llegaron al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y al portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, que hicieron campaña a favor de los socialistas del municipio.

[Bolaños y Patxi López hicieron campaña junto a los dos detenidos de la lista del PSOE de Mojácar]

Al día siguiente, este jueves, las autoridades actuaron contra otra trama en la localidad murciana de Albudeite. El motivo es el mismo: la compra de votos. Y la Guardia Civil detuvo a 13 personas, entre ellas la candidata socialista a alcaldesa y el número 19 de la candidatura del PSOE al Parlamento murciano, liderada por José Vélez.

No acaba ahí. Aunque incipiente aún, el Juzgado de Guardia de Arona (Santa Cruz de Tenerife) ha incoado diligencias previas para esclarecer si el PSOE compró votos en la localidad. Se hace tras una denuncia presentada en conjunto por parte del PP, Coalición Canaria y un partido local, Más por Arona.

Latin king, lesiones y acoso

Las sospechas de fraude electoral no son los únicos delitos que han recaído sobre miembros del PSOE. Este jueves se conoció que Camilo Monsalve, número 20 del partido al Ayuntamiento de Valencia, fue detenido por presuntamente pertenecer a los Latin Kings.

Sin embargo, según aseguró la candidata a la Alcaldía, Sandra Gómez, Monsalve renunció a coger el acta de concejal en caso de salir elegido, algo poco probable. Según asegura, es un activista dedicado a sacar a chicos de bandas y fue denunciado como forma de extorsión por uno de ellos.

El mismo jueves, en Santa Cruz de Tenerife, la Policía detuvo al concejal socialista José Ángel Martín por un delito de lesiones al verse envuelto en una trifulca y provocarle una doble fractura de pierna a otra persona. Los hechos no han quedado esclarecidos todavía.

En un continuo goteo, ese mismo jueves también se conoció que un juez abrió juicio oral a Alberto Gómez, alcalde de Galapagar (Madrid) y candidato del PSOE este 28-M, por un delito de acoso laboral a la secretaria general del Ayuntamiento. La Fiscalía pide nada menos que un año de cárcel contra él.

El secuestro de la edil

Aunque escandalosos todos ellos, los casos anteriores quedan pequeños ante lo que pasó en el municipio granadino de Maracena. Ahí, el secretario de Organización del PSOE, Noel López, la alcaldesa, Berta Linares y un concejal, Antonio García, están siendo investigados por su presunta participación en el secuestro de la edil Vanessa Romero.

Según ha publicado EL ESPAÑOL, López habría inducido a cometer el secuestro al pedir al autor que diera "un susto" a la concejala. La mala relación habría nacido a raíz de que Romero poseía unos documentos que acreditarían irregularidades urbanísticas de López y Linares.

[El 'tres' del PSOE andaluz pidió al secuestrador que "diera un susto" a la concejal de Maracena]

Este asunto ha pillado al partido con el pie cambiado y no ha habido reacción orgánica. Pedro Sánchez tampoco ha hecho referencia a esto en ningún momento. El único que durante el cierre de campaña de este sábado ha hecho algún tipo de mención a estas dos semanas frenéticas ha sido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Estamos tranquilos y alegres, tenemos la conciencia tranquila", aseguró en Barcelona.

