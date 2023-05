Marlaska planta a los candidatos del PSOE en Murcia tras el presunto fraude en Albudeite

Era el acto de cierre de campaña: un mitin fiesta en el Restaurante Rosarito, en la pedanía murciana de Santa Cruz. Cientos de militantes esperaban al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no acudió y el plantón se produjo tras el escándalo de la supuesta compra de votos de Albudeite, con la presunta ayuda de un narco.

La investigación ha desembocado en la detención de la cabeza de lista del PSOE a la alcaldía, Isabel de los Dolores Peñalver, de la número 6, Lorena Navarro, y del número 19 a la Asamblea Regional, Héctor Martínez.

La excusa de Marlaska para justificar su ausencia fue su agenda en Madrid. "No puedo estar por cuestiones de última hora del Ministerio del Interior, además, sabéis que llevamos la infraestructura electoral y eso me ha obligado a estar con reuniones en el Ministerio", explicó en la videoconferencia ofrecida desde Ferraz.

La ausencia del ministro se producía en el peor momento para los socialistas murcianos: en el cierre de campaña de José Vélez, candidato autonómico, y José Antonio Serrano, candidato a la alcaldía de la capital.

La intervención por videoconferencia del ministro apenas recibió el calor de los aplausos por dos motivos: el jarro de agua fría para militancia, y el propio contenido de la intervención, a base de datos estadísticos centrados en los logros del Gobierno, pero sin corazón mitinero, y por supuesto, sin aludir a los escándalos por fraude electoral que afectan al PSOE en Mojácar o en Albudeite.

El candidato autonómico del PSOE, José Vélez (3d), y el candidato a la alcaldía de la capital, José Antonio Serrano, frente a la pantalla en la que se ha visto la intervención del ministro del Interior. Badía

Marlaska sacó pecho por la gestión que de la crisis de la pandemia y de la guerra en Ucrania ha hecho el PSOE desde la Moncloa, y lo comparó con los recortes del Gobierno que lideró Mariano Rajoy tras el estallido de la crisis del ladrillo. "Le dieron 60.000 millones de euros a los bancos: se olvidaron de la clase media y de los más vulnerables", tal y como ha recordado.

Apenas lanzó arengas para levantar el ánimo de los asistentes, más allá de algunas del tipo: "Vamos a ganar como lo hicimos en 2019","vamos a hacer ruido con las papeletas en las urnas", "estoy seguro, José Antonio, de que en este año y medio al frente del Ayuntamiento, los murcianos se han dado cuenta de que somos un partido esencialmente municipalista" o "ya es hora de que un hombre bueno asuma la presidencia de la Región de Murcia y ese hombre es Pepe Vélez".

La intervención del ministro fue breve y en su despedida confesó que está en deuda con los socialistas murcianos tras cerrar su campaña por videoconferencia. "No sabéis lo difícil que se me hace estar hablando desde la distancia, pero prometo estar presente en la toma de posesión del alcalde de Murcia, si me invita, porque en la toma de posesión de Pepe Vélez en la comunidad autónoma, estará el presidente, Pedro Sánchez, porque ya sabes el cariño que te tenemos en el Gobierno. Lo dicho, os dejo y os pido mil disculpas, ya sabéis que os debo bastante".

Los asistentes a la fiesta mitin del PSOE en el Restaurante Rosarito. Badía

El candidato a la alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, sí se empleó a fondo: prometió mejorar los servicios públicos, la educación, la sanidad, el transporte público, la construcción de 500 viviendas para jóvenes y ampliar la línea del tranvía desde el centro de la capital al Barrio del Carmen: "Socialismo puro y duro".

Serrano remarcó que este 28 de mayo hay en juego un proyecto de ciudad: el modelo del PSOE o el del PP de José Ballesta. "El domingo nos jugamos más que unas elecciones, una Murcia diferente, una Murcia más verde y una Murcia más europea, frente a la Murcia de la oscuridad, del humo y de los túneles", dijo.

El candidato autonómico, José Vélez, elevó el ánimo con un discurso al más puro estilo de las victorias que logró en sus años en el Ayuntamiento de Calasparra. "Los ciudadanos y ciudadanas están por encima de las urnas", señaló.

Vélez prometió fomentar la gratuidad del transporte interurbano durante todo el año, la ampliación de la línea del tranvía para sacarla de la capital hasta la pedanía murciana de El Palmar, Molina de Segura y Alcantarilla. También se comprometió a elevar el aval del Gobierno de España, para la compra de una vivienda para los jóvenes, del 20% al 50%. "Frente a esta medida, tenemos al Gobierno de López Miras que no ha usado 17 millones de euros en vivienda para jóvenes, faltándole al respeto a nuestra juventud para confrontar con el Gobierno de España", manifestó.

Los "dos sanchistas"

"Las personas de bien no pueden soportar que cuatro de cada diez menores estén en riesgo de exclusión social, por eso vamos a poner en marcha un plan de política social para ayudar a las familias que más lo necesitan. Dice el Partido Popular que soy sanchista y no se equivoca. López Miras y yo, los dos somos sanchistas. López Miras es sanchista de Pedro Antonio Sánchez, el expresidente condenado a tres años de cárcel por corrupción, pero lo mío es una cuestión de valores".

Vélez enumeró su programa de principio a fin, despertando los aplausos de los asistentes: la contratación de 150 médicos especialistas para acabar con las listas de espera, un plan de choque de 100 millones de euros para rehabilitar los colegios de la Región de Murcia...

"Vamos a asegurar el agua para siempre, para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, industriales y para la gente", remarcó, en alusión a la situación del Trasvase Tajo-Segura antes de hacer su último alegato: pedir la movilización de la izquierda este domingo.

"Esta región tiene una quiebra técnica: 12.000 millones de euros de deuda. Os necesitamos para sacar a la Región de Murcia del pozo en el que se encuentra: sois la fuerza y por eso os pido que votéis el 28 de mayo por el cambio para la gente, para las familias", manifestó.

Sigue los temas que te interesan