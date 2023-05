El pinchazo del teléfono a un narco local destapó la trama de compra de votos de Albudeite

En Albudeite era una especie de secreto a voces entre los 1.390 vecinos del pueblo que El Navarro se dedicaba -presuntamente- a trapichear con sustancias. Desde hace un tiempo, la Guardia Civil tenía en la diana a este presunto narco, padre de siete hijos, y que reside en una casa de campo que está cerca de la Autovía del Noroeste.

Lo que no se podían imaginar los agentes que le tenían pinchado el teléfono era que la investigación por tráfico de drogas derivaría en una trama de compra de votos que ha salpicado de lleno al PSOE de la Región de Murcia.

"Estaban investigando a un narco desde hace tiempo para cogerle cuando le llegase algún cargamento", tal y como confirma a EL ESPAÑOL una fuente conocedora del origen de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Mula. El sospechoso es David Navarro, hermano de la número 6 de la lista del PSOE de Albudeite: Lorena Navarro.

"Le tenían pinchado el teléfono y recibía muchas llamadas de una serie de personas, de modo que los guardias civiles pidieron autorización para realizar escuchas a esos números para ver si tenían relación con el tráfico de drogas". De modo que el juez dio el visto bueno a ampliar las escuchas, con tal de dar caza a El Navarro.

Con el pinchazo del teléfono saltó la liebre: los titulares de los números que mantenían un flujo constante de llamadas con el supuesto narcotraficante eran, presuntamente, la candidata a la alcaldía de Albudeite, Isabel de los Dolores Peñalver, la número 6 de su lista, Lorena Navarro, y el secretario general del PSOE albuitero y número 19 a la Asamblea Regional, Héctor Martínez.

"Al pinchar esos teléfonos, vieron que eran los dirigentes del PSOE local". Tal situación fue el inicio del giro radical que sufrió la investigación: de operativo contra el narcotráfico a trama electoral. Conversación tras conversación, los guardias civiles afianzaban sus sospechas sobre los aparentes vínculos entre los políticos y El Navarro: un padre de familia numerosa, cuarentón, en su momento dado de alta como vendedor en mercados semanales, pero que empezó a ganarse la vida con otros productos que eran más rentables.

"Este hombre lleva toda la vida viviendo de lo mismo: la casa que se ha hecho en el campo, es como un búnker, la tiene hormigonada para que no pillen", según afirma esta fuente conocedora de la investigación de la Guardia Civil. "Tenían mucho flujo de llamadas los políticos con el narco, al parecer, pidiéndole financiación para comprar el voto por correo a gente sin recursos".

La trama al final se fue ampliando a raíz de las escuchas, afectando también al esposo de la candidata socialista a la alcaldía y a su hijo: los cuales son empleados en el sector agrícola. Estos tres políticos del PSOE supuestamente pedían dinero al presunto narco, para financiar la compra de voto a vecinos en situación de necesidad, y a su vez, El Navarro también les hablaba presuntamente de pagar el sufragio en especie: con droga. "Al parecer, el narco les decía: 'A este vecino le doy yo una raya', 'a este, como me debe dinero, que no me pague y que os vote'".

En Albudeite, con 1.390 vecinos, ni que decir tiene que las elecciones siempre se deciden por un puñado de votos, de modo que la candidata socialista a la alcaldía, Isabel de los Dolores Peñalver, supuestamente se estaba asegurando arrebatarle el bastón de mando al alcalde del PP, Jesús García. Y por su parte, el secretario general del PSOE local ganaba sufragios para intentar ganar su escaño a la Asamblea Regional.

Al mezclarse el tráfico de drogas con la compra de votos: "Saltaron las alarmas". A principios de esta semana, la Guardia Civil explotó el operativo para detener al supuesto narco del pueblo: El Navarro. A los políticos socialistas que habían mantenido contacto con el detenido, a buen seguro que estarían conteniendo la respiración para llegar al domingo libres de polvo y paja, pero este jueves los investigadores les arrestaron provocando un terremoto en Ferraz.

Por el cuartel que tiene el Instituto Armado en Mula desfilaron: la candidata a la alcaldía de Albudeite, Isabel de los Dolores Peñalver, la número 6 de su lista, Lorena Navarro, y el secretario general del PSOE albuitero y número 19 a la Asamblea Regional, Héctor Martínez.

El escándalo en el pueblo es mayúsculo por la relación entre un presunto narco con políticos con trabajos honrados, ya que la cabeza de lista es auxiliar de enfermería, la número 6 trabaja en el sector servicios y el aspirante a diputado es jefe de estudios del colegio del pueblo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Mula ya ha trasladado un oficio a la junta electoral de zona para advertirle de la existencia de un procedimiento por presunto delito electoral. En total hay 15 personas implicadas, unos por la investigación inicial por tráfico de drogas y otros por un delito electoral. En este segundo paquete también entran el hijo y el marido de la cabeza de lista, Isabel de los Dolores Peñalver, de la que se ha viralizado un meme en el que ella aparece posando junto a Maradona, con una camiseta que la socialista lució en campaña con este mensaje: "No a la compra de votos".

