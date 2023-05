Isabel Peñalver, la líder "alemana" del PSOE detenida por comprar votos en Albudeite

No está siendo un final de campaña electoral tranquilo. El goteo de presuntos casos de compras de votos y de amaños electorales ha adquirido un gran protagonismo a tan sólo 48 horas para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. De Melilla a Mojácar (Almería), pasando por Bigastro (Alicante) o Casares de las Hurdes (Cáceres) –entre otros–, los municipios han visto que sus comicios están siendo salpicados por la negra sombra de la corrupción. A cada hora que pasa, surgen nuevos señalamientos cruzados entre el PP y el PSOE acusándose de fraudes mutuos.

Pero no todos los casos han terminado con detenciones. El que ha ocurrido en el municipio de Albudeite, Murcia, sí. Este jueves, la Guardia Civil ha detenido a trece personas e investiga a otras dos por un presunto caso de compra de votos. Entre estos detenidos, que han sido ya puestos en libertad, se encontraban nombres propios en la política murciana como el de la candidata del PSOE al Ayuntamiento de la localidad, Isabel de los Dolores Peñalver Neuhauser, o del número 19 en lista socialista a la Asamblea de Murcia, Héctor Antonio Martínez García.

También hay una tercera política del PSOE de Albudeite de la que aún no ha trascendido su identidad. En todo caso, el Instituto Armado investiga la supuesta compra de votos por correo, un hecho que ha sobresaltado la paz y la tranquilidad de los 1.400 vecinos de esta localidad murciana situada a 26 kilómetros de la capital. “Me fastidia que nadie nos hace nunca caso y cuando lo hacen es porque están intentando comprar votos en mi pueblo. Yo regento un bar y nadie me ha ofrecido comprarme el voto, pero tampoco puedo asegurar que no haya ocurrido”, se queja a EL ESPAÑOL una vecina de la localidad.

El cartel electoral de Isabel Peñalver, de momento candidata del PSOE al Ayuntamiento de Albudeite. PSOE

La Benemérita, no obstante, piensa que ha podido ocurrir, un hecho que afecta de lleno a la candidata del PSOE al Consistorio de Albudeite. Isabel de los Dolores Peñalver Neuhauser, presuntamente, ha querido cambiar el destino de su pueblo con una trama de fraude por correo. Así quería llegar a reinar un pequeño Ayuntamiento que, a día de hoy, está gestionado por el PP y por su alcalde, el popular Javier García, quien ha declinado dar declaraciones a este medio para “no crispar la situación”.

[Trece detenidos en Albudeite (Murcia) por compra de votos, entre ellos la candidata del PSOE]

De España a Alemania

Esto se puede incluso interpretar como un hecho de lealtad política hacia su rival, ya que serán las investigaciones las que esclarezcan si Isabel Peñalver compró votos o no. "Hija de un emigrante murciano en Alemania y de una alemana", la mujer nació en 1968 y pasó los primeros años de su vida en el país germano hasta que, “siendo muy pequeñita, volvió y estudió en el colegio del pueblo”, cuentan a este medio vecinos de la localidad.

La mujer, madre de Manuel y Francisco, llevaba en la política municipal al menos desde 2019, cuando fue elegida como concejal junto a sus compañeros de partido José Luis Zapata Cerón, Francisco García Cabas y Francisco García Lisón. De hecho, empataron en concejales con los populares desequilibrando la balanza, en favor de la derecha, el único concejal que Ciudadanos obtuvo en la localidad.

No vamos a tolerar ningún tipo de falta de ejemplaridad.



De confirmarse los hechos, se tomarán las medidas contundentes que, en el caso de afectar a un militante de nuestra organización, pasarán por la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe. pic.twitter.com/G891XOUhnV — PSRM - PSOE Región de Murcia (@PSOE_RM) May 25, 2023

Ahora, con renovada ilusión, la candidata del PSOE era quien lideraba la lista de su partido a la Alcaldía mientras compaginaba su labor política con su trabajo como profesional sanitaria. Desde octubre de 2017, Peñalver Neuhauser ejercía como auxiliar de enfermería en el Hospital Virgen de la Arrixaca, situado en la pedanía murciana de El Palmar.

Por su puesto, su trabajo como sanitaria le llevó a estar en primera línea de batalla durante la pandemia de la Covid-19, hecho que reivindicaba a través de las redes sociales pidiendo a sus convecinos que se cuidaran frente al virus. Ahora, ha pasado de hacerles esas peticiones a presuntamente comprar votos. Por ello, sigue siendo investigada.

[El número 3 de CpM manejaba los presupuestos participativos de Melilla para dar contratos a dedo]

El PSOE, atento

No obstante, el PSOE de la Región de Murcia ha apuntado que, de confirmarse el presunto delito por compra de votos en Albudeite (Murcia), procederá a realizar “la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos”. En el comunicado, el partido no ha mencionado a ninguna persona de los trece detenidos este jueves.

También, el Partido Socialista ha manifestado su deseo de “dejar claro” que no pasará por alto “ningún tipo de falta de ejemplaridad” en la organización. “No nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética”, ha indicado.

[Quién es quién en el culebrón del secuestro de la concejala Vanessa Romero en Maracena]

Desde el PSOE han apuntado que “las organizaciones políticas debemos actuar con responsabilidad y ejemplaridad”, en una comunidad, ha añadido, “castigada por décadas de corrupción del PP, contra lo que hemos luchado de forma incansable, y así lo seguiremos haciendo”, señala, al tiempo que pide que estos hechos no sean “instrumentalizados por ninguna formación”.

Ahora, serán las investigaciones las que esclarezcan la actuación de Isabel de los Dolores Peñalver Neuhauser y su futuro como candidata del PSOE.

Sigue los temas que te interesan