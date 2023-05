Ayuso cierra la campaña con el discurso más agresivo contra Sánchez acusándole de 'pucherazo'

Una Isabel Díaz Ayuso eufórica clausuró la campaña de las elecciones del próximo domingo con su discurso más agresivo contra Pedro Sánchez. Exprimiendo su perfil como ariete contra el presidente del Gobierno, proclamó: "Se irá como llegó, con intento de pucherazo".

La presidenta madrileña se refirió así a los sucesivos escándalos de compra de votos que han ido trascendiendo en las últimas horas y que sacuden al PSOE. A su juicio, "la campaña con la que Sánchez pretendía comprar a España, Consejo de Ministros a Consejo de Ministros, con el dinero de todos, se ha convertido en su campaña más larga".

"Una semana más, y no hay un delito tipificado en el Código Penal que no protagonice un candidato de la izquierda: por pertenencia a banda terrorista, a banda juvenil, por secuestro, por pegar, acosar a compañeros; o lo más grave, por comprar papeletas, incluso cambiar papeletas por papelinas", agregó. Pero, en su opinión, "lo que ha pasado demuestra que España sigue viva, que sus instituciones aún resisten".

Ha sido la campaña más larga para Pedro Sánchez.



⁦@IdiazAyuso⁩ #Ganas pic.twitter.com/CD4s1bLP2M — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 26, 2023

Ayuso centró buena parte del mitin con el que terminaba su carrera hacia la reelección, en señalar a Sánchez, a quien acusó, entre otras cosas, de estar "dispuesto a sacrificarlo todo para mantenerse en el poder: el dinero de los parados, el voto de los inmigrantes, el prestigio de España en las instituciones internacionales, la dignidad con Marruecos".

En una suerte de repaso de la legislatura, Ayuso incidió sobre las cuestiones que, según ella, Sánchez había "sacrificado" para seguir de presidente: "El Estado de derecho ante etarras, violadores y golpistas; la unidad de España, los derechos de los españoles acosados por los nacionalistas, la dignidad de las víctimas, la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias; la neutralidad del Parlamento, la Guardia Civil, una deuda inasumible y antidemocrática para las nuevas generaciones, la libertad de prensa".

[La alcaldesa de Maracena (PSOE) acusa al juez que investiga el secuestro de "perturbar" el 28-M]

"Insultos a empresas, empresarios y ahí están sus armas: el decretazo, el pucherazo, la homilía bolivariana sin preguntas de los periodistas (...), las leyes chapuza, el Código Penal a la carta; los indultos, la ingeniería social, colocar a sus amigos colonizando las instituciones, marginando a los funcionarios de carrera, persiguiendo a sus enemigos en el Falcon y siempre con marca de la casa: la mentira", continuó, dejando la campaña madrileña en un segundo plano. Y al final de esta enumeración, Ayuso concluyó: "A Sánchez ya no le vota ni Chapote".

En cambio, la presidenta madrileña se mostró confiada en que "este domingo, la España real, la España fiel, saldrá a las urnas para decidir su futuro". "Vayamos a votar masivamente para sortear las trampas y para poner en su sitio a los enemigos de España y de los españoles, a los enemigos de todo lo que nos hemos dado juntos porque nos quieren débiles, empobrecidos y enfrentados", arengó a los suyos.

En una segunda parte de su discurso, Ayuso sí se refirió al "pueblo de Madrid", con el recuerdo de la victoria que cosechó en las elecciones de mayo de 2021: "Me dieron su confianza mayoritaria, mi vida ha quedado definitivamente marcada y para siempre por las suyas y ahora no sé andar otro camino y no sé vivir de otra manera".

Con el líder nacional del PP sentado en primera fila, Ayuso presumió de que su partido está "más unido que nunca" y preparado para "enderezar el rumbo de España".

En clave interna, fue especialmente llamativo el agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo por brindarle su "apoyo desde el primer día, sin contemplaciones". Por ello, le dijo: "Estaré a tu lado, siempre a tu entera disposición".

Sigue los temas que te interesan