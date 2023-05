Renuncia un candidato del PSOE en Valencia, 'Latin King', tras ser detenido por una posible denuncia falsa

Un miembro de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Valencia ha renunciado a concurrir a los comicios de este domingo tras ser detenido por un incidente aún sin especificar, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del grupo municipal y policiales.



El diario Las Provincias ha avanzado este viernes que el candidato, que iba en el número 20 de la lista, es miembro de los Latin Kings y mediador intercultural vinculado a organizaciones sociales.



La vicealcaldesa de Valencia y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, tiene previsto ofrecer una comparecencia en las próximas horas para aclarar lo sucedido.

Ya nos han avisado los medios que desde hace días lleváis desde Madrid intentando vender una pobre historia que nadie os ha querido comprar. Muy mala campaña tenéis que llevar en València para que el portavoz en el Parlamento Europeo del PP se dedique a difamar a un joven que va… https://t.co/CVfK3WsE8a — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) May 26, 2023

El miembro de la candidatura del PSOE se dedica a ayudar a jóvenes que están en bandas para que tengan una salida y no caigan en violencia. Uno de esos jóvenes le habría acusado, pero la Policía trata de determinar si es una denuncia falsa.

Según han apuntado las fuentes consultadas, el candidato, que no tiene antecedentes penales y trabaja en una gran compañía, se ha ofrecido a no tomar el acta de concejal y ha firmado un documento asumiendo el compromiso, si llegará a darse el caso de ser regidor concejal que no se utilice este hecho ni se estigmatice a todos los latinos.

No obstante, parece poco probable que pueda recoger el acta de edil. El candidato se sitúa en el número 20 de la lista y todas las encuestas auguran que el PSOE obtendrá la mitad de concejales.

