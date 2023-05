Bolaños y Patxi López hicieron campaña junto a los dos detenidos de la lista del PSOE de Mojácar

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, estuvo hace 5 días en Mojácar para apoyar la presentación de la candidatura de Manuel Zamora como cabeza de lista del PSOE a la alcaldía del municipio en el que la Guardia Civil, a través de la UCO, ha detenido ya a 7 personas en una operación contra la compra de votos por correo, entre los que figuran los números 2 y 5 de la lista electoral.

Se trataría de Bartolomé Flores Torres, número 2, y Cristóbal Vizcaíno, número 5 de la lista que lidera Manuel Zamora. Todos ellos estuvieron el acto de presentación el pasado viernes en un local de hostelería situado en una urbanización de Mojácar-Playa. Allí, el ministro de Presidencia advirtió de que "nosotros tenemos equipos, gente competente y honrada, e ideas claras de lo que queremos para nuestro país", destacando que la lista del PSOE iba a gobernar "con la cabeza alta, mirada limpia y corazón socialista".

"Desde luego que el proyecto que tenéis entre manos merece la pena, Manolo", indicó Félix Bolaños dirigiéndose al candidato, Zamora, quien en los últimos 4 años ha sido concejal en la oposición.

[Dos candidatos del PSOE, detenidos en Mojácar por el intento de compra de votos para el 28-M]

Los números 2 y 5 de la lista del PSOE en Mojácar, detenidos por compra de votos para el 28-M

"Tú me has puesto deberes, y en justa correspondencia, algo también tendré que decir yo. He participado en alguna que otra presentación de candidaturas, y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable: tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo. Lo vas a ser, y además te lo mereces", ultimó el ministro socialista. Los audios de su intervención al completo, que hasta esta mañana estaban alojados en la página web del PSOE de Mojácar, han sido eliminados, según ha podido comprobar este periódico.

La candidatura del PSOE de Mojácar también ha recibido el apoyo de Patxi López, secretario de Política Federal del PSOE. A través de un vídeo publicado por la formación almeriense hace dos días en sus redes sociales, López respaldó la lista convencido de que Manuel Zamora "iba a gobernar desde la justicia social para ayudar a quienes más lo necesitan y hará que aporten más quienes más tienen".

Patxi López en una imagen del pasado 14 de mayo en la fiesta de la Rosa en Almería. EP

Será, según el dirigente socialista "el alcalde de la gente, el que abrirá las puertas del Ayuntamiento", para que "las oportunidades lleguen a cada casa y a cada familia". En el vídeo, grabado en su despacho en el Congreso de los Diputados, López ultima que "los diputados y diputadas socialistas vamos a empujar para que Manolo sea el alcalde a partir del día 28 de mayo. Por eso, fuerza y a por todas".

Reacciones del PSOE

Fuentes del PSOE han asegurado que están investigando a ver si los detenidos son militantes del partido o independientes. En caso de que lo sean, la formación les suspenderá de militancia y se les abrirá un expediente. En cualquier caso, aseguran desde Ferraz, "no formarán parte del grupo municipal socialista en ningún caso hasta que la Justicia dirima lo que ha ocurrido".

"A nosotros no nos tiembla el pulso con cualquier práctica ilegal o que esté fuera de una altura ética máxima", añaden.

La Guardia Civil mantiene abierta la operación contra la compra de votos para las elecciones del 28 de mayo en Mojácar, desvinculándolo desde su inicio del fraude electoral en Melilla.

[Al menos nueve detenidos en una operación de la Policía Nacional en Melilla por la compra de votos]

La UCO ha realizado esta mañana en Mojácar diez registros domiciliarios. En uno de los inmuebles, según ha podido saber este periódico, se ha hallado un saco con unos 200 votos: se trata de una vivienda situada en la Avenida de los Ángeles de la localidad almeriense, en la que reside una histórica dirigente del PSOE de Mojácar con vínculos familiares con un exalcalde socialista.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, la operación se ha iniciado esta mañana. Fuentes de toda solvencia han detallado a este periódico que la investigación arrancó hace dos semanas, a raíz de una denuncia sobre el presunto fraude electoral con el voto inmigrante de la localidad, en su mayoría de origen iberoamericano.

Las mismas fuentes precisan que militantes del PSOE ejercían labores de control en la oficina de Correos de la localidad, realizando incluso turnos de sustitución. Al igual que en Melilla, la red incluiría la actuación de intermediarios, encargados de conseguir la compra de votos por correo para los partidos políticos.

Sigue los temas que te interesan