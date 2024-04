Almodóvar confiesa que se puso "a llorar como un niño" con la carta de Sánchez: "Es un ser roto"

El director de cine Pedro Almodóvar lloró después de leer la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunciaba su hartazgo y posible dimisión por el "fango esparcido sobre" su mujer. El cineasta lo ha expresado en un artículo publicado en eldiario.es, donde asegura que la reacción de Sánchez no es "una sorpresa" porque "no existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años".

"Anoche, cuando llegué después de una interminable sesión de fotos para la promoción me topé de bruces con la carta de Pedro Sánchez y me eché a llorar", asegura Almodóvar en su artículo de este viernes.

El director de cine relata cómo recuerda "en alguna conversación con amigos" reciente hablar sobre "la extrañeza" que les provocaba que Sánchez "no se hubiera plantado ya y nos hubiera mandado al infierno, por utilizar un eufemismo".

También se acuerda de la exalcadesa madrileña Manuela Carmena. "Pedro Sánchez tiene derecho a irse y abandonarnos a nuestra suerte. No nos lo merecemos, como no nos merecíamos en la alcadía de Madrid a Manuela Carmena", afirma.

Almodóvar lamenta "la falta de empatía de los representantes de los medios ante un gesto que nos muestra a un hombre brutalmente herido y roto". "Era el ser humano el que escribía la carta de no puedo más, dejadme que lo piense unos días para no actuar en caliente. Parece que a Pedro Sánchez no se le reconoce su humanidad, está obligado por su cargo a ser sobrehumano".

"Como ciudadano y demócrata que esto ocurra resulta devastador, porque pone en peligro nuestra exigua democracia, ya de por sí mermada e imperfecta", explica. También lamenta que "hace tiempo que los partidos políticos se han olvidado de nosotros".

"Este momento merece un ¡BASTA YA! rotundo, furibundo", afirma.

Almódovar teme el futuro tras la decisión que Sánchez anunciará el próximo lunes: "Qué es lo próximo que ocurrirá, tanto si dimite Sánchez como si se queda. No quiero ni pensarlo. No puedo. En estos momentos, mi corazón está con el presidente y su familia".