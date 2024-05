Moncloa quiere enfriar el conflicto con Argentina, molesta con las palabras de Puente contra Milei

Moncloa quiere enfriar la polémica con el Gobierno de Argentina, provocada por las palabras del ministro Óscar Puente, sobre el supuesto consumo de “sustancias” por parte de Javier Milei, presidente del país latinoamericano.

Fuentes oficiales explican que es una polémica inesperada y no deseada por el Gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, las palabras del ministro de Transportes han causado malestar en la Moncloa y en el resto del Ejecutivo.

Las palabras de Puente en un acto del PSOE provocaron una nota muy dura del Gobierno argentino, vinculando a Sánchez con una supuesta corrupción de su mujer y hablando de la entrada de migrantes a España.

Exteriores se limitó a responder que los términos de esa nota “no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”.

El ministro mantuvo su posición a través de Twitter el domingo, pero ningún otro miembro del Gobierno le ha secundado este lunes.

Según fuentes oficiales, “la reacción del Gobierno argentino no ha pasado de la gesticulación y no se ha llegado a ninguna medida concreta”, por ejemplo, llamar a consultas al embajador de España o similar. Lo consideran, en todo caso, una crisis y una polémica innecesarias, un “error no forzado”.

La relación del Gobierno de Sánchez con el Ejecutivo de Milei es distante. El presidente se refirió en una ocasión al argentino en términos críticos desde la tribuna del Congreso, sin que hubiera entonces respuesta desde Buenos Aires.

'Internacional ultraderechista'

Sánchez utilizó la referencia a Argentina para hablar de la internacional ultraderechista que formarían Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei, entre otros.

A la toma de posesión de Milei como presidente el pasado mes de diciembre asistió Felipe VI, pero sin compañía de ministro alguno, en contra de lo habitual.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una reunión el pasado 18 de febrero, con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, con la canciller argentina, Diana Mondino. Ambos anunciaron su voluntad de mantener los lazos entre ambos países.

Sin embargo, Milei tiene previsto participar en Madrid en un acto de Vox el próximo 18 de mayo sin que esté prevista reunión alguna con el Gobierno español. Según fuentes oficiales, el presidente argentino no ha solicitado reuniones con el Gobierno, ni con el Rey de España.

Fuentes del Gobierno explican que la polémica supone abrir otro frente, contradecir la voluntad de bajar el tono y no lanzar bulos, y tapar otras noticias como los datos de afiliación a la Seguridad Social conocidos este lunes.