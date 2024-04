El PP denunciará a Sánchez por conflicto de interés en el TSJM por el caso de su mujer

El Partido Popular mantiene intacta la ofensiva judicial contra Pedro Sánchez por los negocios de su mujer, Begoña Gómez. En plena meditación del presidente del Gobierno sobre su futuro profesional, en la dirección de Génova insisten con que no van a cejar en su empeño de esclarecer todos los posibles casos de corrupción que puedan existir a su alrededor.

El propio Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia de este jueves, se mostró rotundo al respecto: "Nuestra responsabilidad se limita a exigir explicaciones sobre dudas que cada día se van acrecentando. Es nuestro deber. Y, si lo que se pretende es que ignoremos lo que está pasando, por responsabilidad, ya les advierto que no puedo hacerlo".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes de Génova, el PP va a continuar con su denuncia por la vía administrativa contra Sánchez, por un posible delito de conflicto de intereses en el rescate a Air Europa. La instancia elegida tras el intento fallido en la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En el entorno del presidente popular defienden que Sánchez se tuvo que haber inhibido en el Consejo de Ministros que dio luz verde a las ayudas millonarias para salvar a la aerolínea porque, en ese momento, su esposa mantenía actividades comerciales con la matriz de la empresa: Globalia.

No obstante, dada la afectación que Sánchez ha mostrado a raíz de la investigación que un juzgado ha abierto contra Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias, en las filas populares recuerdan: "Nuestra denuncia es relacionada con el presidente".

"Nosotros no cuestionamos los trabajos de Begoña Gómez, cuestionamos que no se inhibiera Pedro Sánchez teniendo en cuenta los trabajos de su mujer. Pero nuestro reproche político no es a Begoña, es a Sánchez", sintetizan en la cúpula popular.

Se trata de un matiz importante, porque el presidente del Gobierno, en su carta abierta a la ciudadanía, cargó con dureza contra la oposición, a la que acusó, entre otras cosas, de orquestar una campaña de acoso y derribo contra su entorno familiar más íntimo.

Agotar la "vía institucional"

En el PP no son pocos quienes reconocen que atacar a la mujer de Sánchez supone una línea arriesgada de traspasar en política. De hecho, Feijóo ha reconocido que no le gusta hacer oposición con este asunto, que obvió en la última sesión de control: "No le dije nada porque entiendo que es un tema muy delicado", dijo en una entrevista en Onda Cero.

Por eso, en la cúpula del partido reiteran que la ofensiva en el TSJM apunta a un único flanco: el presidente. Las fuentes consultadas por este periódico mantienen la incógnita de cuándo elevarán el caso a los tribunales. Por lo pronto, agotarán la "vía institucional" en la Oficina de Conflictos de Intereses, donde presentaron un recurso de alzada tras el archivo de la denuncia inicial que presentaron. A partir de ahí, el siguiente paso llegará cuando el PP estime "más oportuno".

Ni las palabras de Sánchez hacia la oposición, ni los reproches del Gobierno por la reacción de Feijóo a su reflexión hacen tambalear los planes de Génova, donde no darán tregua incluso en los próximos días, en los que el jefe del Ejecutivo mantendrá despejada la agenda para decidir si sigue en la Moncloa o no.

La tesis principal que maneja Feijóo es que el presidente no dimitirá. Por eso, ayer, en su comparecencia ante la prensa en la sede nacional del PP, le advirtió: "Que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario. Si aún lo desea todavía puede prolongar su agonía, pero no será más que eso, una agonía de quien ni ayer, ni hoy, ni el próximo lunes ha estado a la altura que merece este país".