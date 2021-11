Alerta Hazard: no está ni para "dos partidos seguidos", ni para "driblar a cinco o seis jugadores"

El tiempo va contra Eden Hazard, los movimientos de mercado del fútbol y la explosión de los jóvenes también. El belga vuelve del parón de selecciones después de tener minutos con su selección, pero no ha conseguido dar un vuelco a su situación. La llama de la ilusión con el jugador que venía a ser estrella en el Real Madrid sigue apagándose y la sensación de que su etapa en el conjunto merengue está abocada al ocaso es real. Además, sus compañeros del combinado flamenco no ayudan a pensar lo contrario.

A Christian Benteke, compañero en la delantera de la selección belga, le preguntaron por los problemas de Hazard para volver a ser el que brilló en el Chelsea y el jugador no pudo ser más claro. "Es un jugador diferente por su historial de lesiones. Ha aprendido cosas e intenta siempre evitar el contacto aunque su juego lo requiera. El Eden Hazard que regateaba a cinco o seis jugadores se acabó", exponía de forma certera. El ariete no cree que esto le deba hacer "peor jugador", pero no es el hombre que fichó el Real Madrid.

Las declaraciones de Axel Witsel no son mucho más halagüeñas. Cuestionado por el regreso del futbolista a Madrid, que incluso ha entrenado este martes con el resto de sus compañeros en Valdebebas de forma voluntaria, el centrocampista ha sido muy claro con el plan que acordaron la entidad blanca y la selección belga. "Sabíamos que iba a jugar solo un partido, encadenar dos partidos en tres días hubiera sido demasiado para él", concretó el futbolista del Borussia Dortmund.

En su país siguen creyendo en Eden. Roberto Martínez mantiene la fe ciega en él. El español, al cargo del banquillo de Bélgica, le considera indiscutible cuando está bien. Prueba de ello es su titularidad en el partido ante Estonia, en el que pese a la enorme diferencia de nivel, estaban obligados a ganar. De hecho, las últimas titularidades de Hazard se han producido con su selección. En este último encuentro, permaneció durante una hora sobre el terreno de juego.

Cuenta atrás

Mientras tanto, en Madrid las expectativas con la estrella belga siguen cayendo y el propio Carlo Ancelotti dijo públicamente que el futbolista tenía un problema. El principal es el estado de forma de Vinicius Júnior que ha demostrado en estos últimos meses estar al nivel que más bien se le requería al belga. Si el exfutbolista del Chelsea hubiera estado a la altura de la calidad que ha demostrado durante su ya larga carrera, este relevo quizá habría tardado en llegar.

El italiano lleva respondiendo preguntas sobre Hazard desde que comenzara La Liga. El técnico siempre subrayó que contaba con él y que debían recuperarle. Sin embargo, el proceso era lento y debía estar alejado de todo tipo de presión y prisas. Algo que, pasadas unas semanas, se está cumpliendo al cien por cien. El resultado es positivo, pues Eden no ha tenido ninguna recaída física y sigue dando pasos hacia su adaptación definitiva al equipo.

