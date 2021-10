Bomba sobre Hazard: "Si no es importante, acabará yéndose del Real Madrid"

Eden Hazard no tiene un respiro en el Real Madrid por las lesiones. El futbolista belga aprieta para el domingo poder estar en El Clásico y jugar su primer partido contra el Barcelona desde que fichara por el club blanco en verano de 2019. Entre medias de su enésimo regreso, ha hablado una persona que ha tenido un rol tan importante en su carrera deportiva como ser su descubridor.

Se trata de Jean-Michel Vandamme, quien ha hablado en el diario AS sobre su pupilo y las dificultades que está teniendo para triunfar en el Real Madrid. Además de hablar sobre lo que le llevó a fijarse en él y cómo acabó aupándole a lo más alto, Vandamme muestra su plena confianza en que el jugador acabe triunfando de blanco, siempre y cuando en el Madrid le den algo: el liderazgo del equipo.

"Tiene fútbol. Seguro que aún puede triunfar en el Real Madrid. El asunto con Hazard es que necesita sentirse un líder, pero no me refiero a un líder del vestuario, sino sobre todo a un líder técnico. Tiene que pensar que es importante en el mecanismo del juego, a Eden hay que darle la llave del juego. La necesita. Si no, acabará yéndose del Madrid

"No es una cuestión de obligar a Ancelotti o a otro entrenador a cambiar el sistema por él. En Bélgica, Hazard sigue rindiendo y lo hace junto a otro jugador importantísimo como De Bruyne, no se quitan espacio sino que se complementan. No sé por qué no puede ocurrirle eso en el Madrid, no debería ser un problema porque hay compañeros suyos, como Benzema, que están hechos especialmente para entenderse con él. Se pueden sacar mucho partido mutuamente".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan