Ancelotti avisa a Hazard: "El problema que tiene es que el entrenador prefiere a otro"

Eden Hazard entró en la lista de convocados del Real Madrid para El Clásico del pasado domingo, pero no tuvo ni un solo minuto en el Camp Nou. El belga ya es uno más en la disciplina merengue, aunque su situación actual no es la de titular indiscutible. Le han adelantado en la carrera por entrar en el once.

Las lesiones han lastrado su rendimiento desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu. En el Chelsea se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo, pero las continuas bajas han mermado su trabajo en el campo, su proyección y su relevancia dentro del terreno de juego.

Esto es algo que no ha pasado desapercibido para Carlo Ancelotti. El técnico italiano habló sobre el '7' del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles frente a Osasuna. El míster merengue no ocultó que el "problema" del jugador es que el entrenador "prefiere a otro".

El dibujo no es un problema. Y así lo ha hecho ver Ancelotti en rueda de prensa: "Hazard puede jugar con un 4-3-3 como extremo izquierdo o en un 4-4-2 por detrás de la punta o a la izquierda. Él puede jugar. Lo que puede pasar con un jugador es que el entrenador prefiera poner a otro. Él está motivado, está trabajando y llegará su momento".

Este 'preferir a otro' es algo que volvió a repetir después. Un mensaje alto y claro para Hazard de su entrenador. Aunque eso sí, el italiano ha dado vía libre a que el '7' acabe teniendo minutos importantes este mismo curso: "Ha llegado más tarde que estos jugadores que has mencionado (Benzema, Modric...) y porque ha tenido muchas lesiones. Pero estoy convencido de que va a mejorar y que va a tener más minutos esta temporada de los que ha tenido hasta ahora".

Un jugador top

Ancelotti sabe que Hazard es, por calidad en sus botas, uno de los mejores del mundo. Pero debe volver a demostrarlo después de haber caído una y otra vez en el pozo de las lesiones. "Tiene todo", ha asegurado Carlo. "Tiene absolutamente todo", ha insistido el técnico blanco.

"Ahora tiene que aguantar porque no está jugando. Pero él tiene todas las características de un jugador que juega en el Real Madrid. Tiene que aguantar porque hay momentos en que un entrenador prefiere a otros", ha sentenciado Ancelotti sobre la situación actual de Hazard en el equipo.

