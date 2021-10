Roberto Martínez: "Lo de Hazard en España es atípico, pero peleará por el Balón de Oro en el futuro"

Roberto Martínez ha vuelto a dar la cara por Hazard. Como casi cada vez que habla, el seleccionador belga volvió a defender a una de las grandes estrellas de su selección. El jugador del Real Madrid ha vuelto a ser protagonista en un nuevo parón internacional por regresar con buenas sensaciones, pero lesionado.

Y es que el exjugador del Chelsea no pudo completar el partido contra Francia y tuvo que retirarse con problemas musculares. Lo cierto es que parecían más graves de lo que han terminado siendo, pero eso no ha evitado recibir otro jarro de agua fría en el club blanco y en el entorno del futbolista.

Los últimos partidos con el Real Madrid, especialmente ante el Sheriff y su aparición en el tramo final de la derrota en Cornellá ante el Espanyol, donde metió un gol, aunque fue anulado, permitían elevar las expectativas con el nivel del jugador belga. Además, su primera parte ante Francia en las semifinales de la UEFA Nations League fue muy buena.

Eden Hazard controlando un balón con el pecho durante un partido de Bélgica Reuters

Pero después llegó ese problema muscular que le hizo detenerse en seco en una contra, mirar hacia el banquillo y pedir el relevo de un compañero. En el Real Madrid se temían lo peor, pero al regreso del jugador a la capital de España pudieron comprobar que efectivamente no había rotura y que el tiempo de baja se reducía drásticamente.

Aún así, supone el enésimo contratiempo de un jugador que ha entrado en una espiral de lesiones de la que no puede salir. Cuando no sufre algún problema muscular es porque ha recibido un golpe en su maltrecho tobillo. Y cuando no son las dos a la vez. Hasta la Covid-19 le ha atacado desde su llegada a la 'Casa Blanca' dejándole alguna pequeña secuela.

'Bob' cree en Hazard

Sin embargo, a pesar de tantos problemas, Hazard siempre cuenta con un gran defensor, su seleccionador Roberto Martínez. El técnico pasó por los micrófonos de la Cadena SER para hablar del '10' y pedirle al Madrid que tiene que jugar más partidos y acumular más minutos para poder verle despegar. Si esto se produce, le ve peleando por todo.

Roberto Martínez, durante el Bélgica - Francia REUTERS

"¿Hazard peleando por el Balón de Oro en el futuro? Sin duda, la primera parte contra Francia aún me da más creencia de ello. Es cierto que la situación física de Eden no es la óptima. Lo suyo en España es una situación muy atípica. Nos preocupa a todos. Es un jugador que para coger el máximo nivel físico necesita jugar partidos. Lo que he visto es que estaba médicamente perfecto. Si está al nivel de los 45 minutos contra Francia seguro que nos brinda muchos éxitos".

"El seleccionador no solo habló sobre, Hazard, sino también del posible interés del Barça en su figura para sustituir a Koeman: "Ha sido un periodo difícil porque parece que no quieres contestar, pero la verdad es que no se han puesto en contacto conmigo. Los rumores con los entrenadores ya sabes cómo funcionan. No hay nada más que una anécdota que me sirve para comenzar el día con una sonrisa".

[Más información: Las claves del 'caso Hazard' en el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan