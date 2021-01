"Si fuera el jefe de Mercedes, le enseñaría la puerta a Hamilton"

La renovación de Hamilton con el equipo Mercedes sigue dando mucho de qué hablar. Cada vez son más las voces que opinan sobre lo que debería hacer el inglés o sobre la decisión que debería tomar el equipo alemán para que el conflicto se resolviera de una vez por todas. Lo cierto es que casi todos dan por hecho que Hamilton ampliará su vinculación con las 'flechas plateadas', pero el acuerdo no llega.

Son cada vez más los rumores que apuntan a que las pretensiones de Hamilton son demasiado altas para la escudería con la que se ha proclamado heptacampeón del mundo. En una época en la que todos los equipos se encuentran en plenos recortes por la nueva normativa de la FIA y con la crisis provocada por la pandemia azotando, Hamilton tiene las pretensiones más altas de la historia.

Además, exige demasiado poder en el equipo, más del que ya tiene, y quiere formar parte de forma muy importante dentro de la marca, algo que excede las competencias de los dirigentes del equipo de Fórmula 1. Por ello, la negociación sigue estancada a pocos meses de que vuelvan a rodar los monoplazas, que lo harán a principios de marzo, cuando comiencen los tests generales de pretemporada.

Lewis Hamilton y Toto Wolff Reuters

Sin embargo, cada vez son más los que opinan que Mercedes debe plantarse y tomar una decisión drástica porque hay algo en todo este asunto que no huele nada bien y que puede dañar la imagen del equipo más potente de la Fórmula 1. Quien también ha hablado claro sobre su punto de vista de todo lo que ha sucedido es Eddie Jordan, exjefe de equipo de Fórmula 1 y actual analista de Channel Four.

"Acabo de escuchar que Lewis quiere más de lo que Mercedes está dispuesto a pagar. También se trata de compartir los ingresos del equipo y tener un papel influyente en el grupo Mercedes. Si yo fuera el jefe de Daimler, le mostraría la puerta: o conduces según nuestras condiciones o te vas".

Jordan, persona que conoce muy bien el universo de la Fórmula 1 y este tipo de negociaciones, ha hablado así de claro para F1-Insider atacando muy duramente a la figura del actual campeón del 'Gran Circo'. La visión de Eddie es claramente colectiva por su función de director de equipo, pero aún así tiene claro que nadie se puede plegar a la voluntad de un piloto por mucho que sea Lewis Hamilton.

"También le diría a Lewis lo que dijo Bernie Ecclestone después de la muerte de Ayrton Senna: incluso si Bernie estaba conmocionado y triste como todos los demás, fue el primero en recuperar la compostura y nos dijo: 'Ahora dejen de lloriquear: Todo el mundo es reemplazable'. Lewis debería saber eso a estas alturas".

Bernie Eccleston y Lewis Hamilton Reuters

Vettel y Stroll

Sin embargo, Jordan no solo tuvo palos para Hamilton, sino también para otro que colecciona títulos mundiales como Sebastian Vettel: "'Seb' me gusta mucho, pero creo que Aston Martin cometió un error al ficharlo. Los últimos dos años contra Leclerc en Ferrari han sido patéticos. No sé por qué estuvo tan mal. Es un piloto que ha ganado cuatro títulos mundiales, pero que ya no está en su cenit. En cualquier caso, me hubiera quedado con Pérez".

Para Eddie Jordan, Aston Martin no tendrá una buena pareja de pilotos ya que Stroll no es de su agrado tampoco: "Lance a veces conduce bien y otras lo hace extremadamente mal. Es todo menos constante". Él prefiere al mexicano, recientemente fichado por Red Bull.

"Con Pérez, Red Bull está consiguiendo un piloto superior. Nadie cree que sea tan rápido como Max Verstappen. Pero eso no lo ha hecho nadie por ahora. Pérez es un gran piloto que, sobre todo en carrera, hará lo que Red Bull espera de él: estar lo suficientemente cerca de Max para poder presionar a Mercedes con dos coches. Su predecesor, Alex Albon, nunca fue capaz de hacer eso".

