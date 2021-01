Hamilton y la última condición que ha puesto para su renovación que pone en jaque a Mercedes

La renovación de Lewis Hamilton va camino de convertirse en el auténtico culebrón del siglo. El proceso por el cual el piloto inglés debe confirmar su continuidad en la Fórmula 1 ha pasado ya por todo tipo de fases. Sin embargo, todo ha vuelto al punto de partida. El heptacampeón del mundo no se decide y el tiempo se agota. La temporada podría regresar en marzo, si la Covid-19 no lo impide, y a Hamilton cada vez le queda menos tiempo.

Lo que está sucediendo con el piloto inglés es un tanto insólito, ya que todos en el equipo alemán esperaban que este proceso se hubiera resuelto hace mucho. Concretamente, nadie esperaba que llegara a final de temporada sin un acuerdo, al menos verbal, tal y como sucedió con el caso de Toto Wolff.

El punto de referencia que se marcaron tanto Mercedes como Hamilton para cerrar su acuerdo fue el momento en el que el piloto británico dejara cerrado el mundial. Cuando el líder de las 'flechas plateadas' se convirtiera en heptacampeón del mundo igualando a Michael Schumacher, podría compartir su atención entre las carreras y las reuniones para crear su nuevo contrato.

Lewis Hamilton celebra su séptimo Mundial de Fórmula 1 REUTERS

Sin embargo, ese día llegó, Hamilton celebró su ansiado triunfo y Mercedes se quedó con las ganas de poder cerrar la continuidad del piloto inglés, que sigue jugando al despiste y deshojando la margarita. Tras eso, llegó el positivo por Covid del reciente campeón del mundo y todo se siguió demorando hasta que la temporada llegó a su fin sin ponerle remedio.

Hace unos días, el padre de Hamilton aseguraba que no veía a su hijo fuera del 'Gran Circo' y el propio piloto inglés ha afirmado en alguna ocasión que tiene intención de seguir y que no piensa en la retirada o un probar suerte en otras disciplina. Sin embargo, la realidad es que el mejor piloto de la parrilla de los últimos años todavía no tiene contrato para la temporada que arrancará en unas semanas con los tests de pretemporada.

Sin embargo, se han hecho más revelaciones sobre las posibles exigencias que tendría Lewis Hamilton para llegar de forma definitiva a un acuerdo con la marca alemana. Además de un alto salario, sobre el cual se han hecho ya muchas especulaciones, pero que podría llegar incluso hasta los 70 millones, al menos durante la próxima temporada, hay otras exigencias que el piloto inglés tendría en mente.

Claves del contrato

La duración de contrato sería otro aspecto importante ya que, a pesar de que Hamilton quiere un acuerdo de larga duración que se podría prolongar hasta los próximos cuatro años, Mercedes prefiere atar su futuro más a corto plazo, incluso año a año, por lo que la firma solo garantizaría su continuidad hasta finales del presente curso.

Lewis Hamilton, durante un Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada 2020 Reuters

Pero hay más diferencias. En el proyecto de Mercedes figura un nombre a largo plazo, el de George Russell, el cual podría aterrizar en la compañía germana para el inicio del año 2022, momento clave en el 'Gran Circo' por la llegada de los nuevos motores y de la nueva reglamentación. Sin embargo, a Hamilton no le convencería esa idea y su última petición habría sido elegir a su compañero más allá de 2021. Hamilton apuesta por la continuidad de Valtteri Bottas, tal y como informa el medio italiano Autosprint.

Esta revista especializada llegar a afirmar lo siguiente respecto a la decisión del campeón del mundo: "No nos sorprendería que Hamilton quiera jugar un papel activo en la elección del segundo piloto después de 2021". El inglés no quiere reeditar una pelea como la que tuvo con Nico Rosberg, quien consiguió batirle en el año 2016. Por ello, prefiere un perfil de competir como Bottas, que le provoca muchos menos problemas. Ahora solo falta que las dos parten terminen de llegar a ese acuerdo que tanto se espera o que, por el contrario, suelten la bomba de su separación. El veredicto final se espera que llegue para antes de los tests de Bahrein de principios de marzo.

