Mirotic: "He sentido por qué el Barcelona es 'más que un club'"

En julio de 2019 se confirmó el fichaje de Nikola Mirotic por el Barcelona. El movimiento llegó ligado de la polémica y es que hasta el propio club azulgrana lo anunció así en su comunicado: "Fichaje bomba en el Palau Blaugrana". El lío fue porque hasta 2014 el montenegrino, con pasaporte español, había militado en las filas del Real Madrid de Baloncesto.

El jugador se formó en las categorías inferiores de la casa blanca y también jugó en las filas del Palencia Baloncesto como cedido. Pero fue en el Real Madrid donde alcanzó el éxito y de ahí a dar el salto a la NBA. En la mejor liga del mundo paso por equipos como Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks, hasta que llegó el momento de hacer las maletas y regresar a España.

Su fichaje por el Barça se vio en la capital como una traición y cada vez que se han enfrentado ambos equipos desde entonces la tensión ha aumentado. Por todo esto, su último mensaje en las redes sociales ha sido tan aplaudido por unos como ha centrado la indignación de muchos otros. Ello después de que regresase a los entrenamientos con sus compañeros luego de dos semanas de baja por "asuntos personales".

"Quiero agradeceros a todos el cariño y el respeto con el que me habéis tratado en estos días en los que desgraciadamente, por causas estrictamente personales, he estado alejado de la cancha. También a sus directivos por las facilidades y la cercanía. A Saras Jasikevicius y a su staff por su comprensión y a mis compañeros por todo su cariño y amistad. En estos difíciles días he podido sentir por qué el Barça es 'más que un club", señala en su comunicado Mirotic.

"El baloncesto es un deporte maravilloso que nos hace felices. Tengo ganas de volver a reunirme con el equipo y devolverles la energía positiva que tanto ellos como todos los culés me habéis enviado", ha sentenciado el ala-pívot en este mensaje en sus redes sociales que ya acumula miles de 'me gusta' y de comentarios en Twitter.

Unos meses difíciles

No ha trascendido qué problema personal ha tenido, pero sí que ha pasado unos meses complicados, ya que fue en octubre cuando Mirotic dio positivo en coronavirus. El propìo jugador explicó entonces que estaba siendo "más duro de lo que pensaba". Una vez recuperado, regresó con el equipo y brilló con luz propia en el último Clásico ante el Real Madrid con 41 de valoración.

