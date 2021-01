Canales: "Voy a dar todo por el Betis hasta el final, no veo el fin cerca"

Sergio Canales tiene cuerda para rato. El futbolista cántabro cumple el próximo 16 de febrero 30 años. Nueva década, pero con las mismas ilusiones y con fuerzas renovadas después de superar su última lesión. El jugador ha encontrado su mejor momento en el Betis y su notable rendimiento le ha abierto las puertas de la selección española.

El de Santander no ve cerca el final de su carrera y de hecho, al más puro estilo Cristiano Ronaldo, ha asegurado que estaría encantado de poder seguir jugando al fútbol hasta los 50. Unas llamativas declaraciones que ha realizado durante una entrevista para Radio Sevilla.

"Mi único objetivo es que el Betis consiga grandes cosas, por la pasión que me ha transmitido desde siempre. Quiero seguir creciendo de la mano y lo voy a dar todo hasta el final. Voy a intentar alargar mi carrera hasta los 50 y no veo más allá del Betis", ha asegurado Canales.

Sergio Canales celebra el gol al Real Madrid tras el dictamen del VAR REUTERS

"Me veo bastantes años más. Cada año me veo mejor. No solo físicamente sino dentro del campo, la lectura del juego... Todavía me queda margen para mejorar y no veo el fin cerca", ha continuado el futbolista, quien es una pieza indiscutible del Betis del 'Ingeniero' Pellegrini.

Copa del Rey

También se ha referido a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Este domingo, el conjunto verdiblanco se enfrenta al Sporting de Gijón en El Molinón - Enrique Castro 'Quini', después de haber superado en las dos rondas anteriores a UCAM Murcia, por 0-2, y al Mutilvera, por 1-3.

"Veo al equipo preparado para el domingo. Tenemos muchas ganas de Copa y vamos a ir a por todas. Hay que ser ambiciosos. El Sporting es un equipo de primera división realmente y será difícil. Tengo muchísimas ganas. Sé de la importancia de la Copa y es lo único que puedo decir. Si el domingo no estás al nivel es imposible ganar. Obviamente queremos intentar poder ganar la Copa pero primero es el Sporting, que va a ser muy difícil", ha señalado.

Piña de los jugadores del Betis para celebrar el gol de Canales en el derbi ante el Sevilla EFE

Canales también ha hablado del paso adelante que ha dado el equipo: "Es verdad que las cosas no son de un día para otro. Tenemos que tener en la cabeza que cada partido es tan importante y difícil que no puedes pensar más allá. Entonces lo que quieres no lo vas a conseguir. Nunca bajar los brazos es fundamental. No hay que bajarlas a primeras de cambio, hay que seguir y con las ganas que tiene este club se va a acabar consiguiendo".

[Más información: El Betis hunde más a un Huesca que sigue como farolillo rojo]