Hamilton: "Lo que ha hecho Russell este año es muy similar a lo que hizo Fernando Alonso"

George Russell ha sido una de las figuras de la temporada en la Fórmula 1. El piloto del equipo Williams ha sido el más destacado de la parte baja de la parrilla, siendo capaz de posicionar su monoplaza muy por encima de sus posibilidades. Su gran rendimiento no ha pasado desapercibido para nadie, ya que los elogios que está recogiendo desde hace ya varios meses son realmente destacables.

El mayor reconocimiento a su rendimiento, a su talento y a su gran trabajo llegaron con la llamada del equipo Mercedes para formar parte de la escudería alemana cuando Lewis Hamilton, campeón del mundo por séptima vez, dio positivo por coronavirus y no pudo subirse a su coche en Bahrein. Ahí apareció la figura de Russell para poner contra las cuerdas a todos, en especial a Bottas, que no lo tuvo nada fácil para doblegar a un corredor que no se había subido nunca a ese monoplaza, creado a petición de Lewis Hamilton.

A pesar de eso, Russell llegó a dominar la parrilla en muchos momentos e incluso soñó con conseguir su primer podio y su primera victoria hasta que un terrible fallo del equipo dio al traste con todas sus opciones. Sin embargo, su talento quedó de sobra demostrado y abrió a muchos los ojos, lo que le sirvió para posicionarse como el candidato número uno a liderar el futuro de Mercedes.

George Russell en su debut con Mercedes en Bahrein Twitter (@F1)

Muchos ya han pedido que este 2021 debería ser su primer año en la escudería en sustitución de un Valtteri Bottas que ha vuelto a decepcionar a todos y que cerca ha estado de perder la segunda posición del mundial en beneficio de Max Verstappen. Los más osados se han atrevido incluso a decir que Russell debería ser ya la apuesta de Mercedes en 2021, haciendo oídos sordos a las polémicas sobre la renovación de Hamilton, la cual parece que será una operación astronómica.

Palabra de Hamilton

De momento, el piloto inglés lo que sí ha hecho es alabar al que podría ser su compañero en el futuro o, al menos, el líder de su actual equipo. Hamilton, como la mayoría, ha destacado el buen hacer de Russell en Williams, pero ha ido más allá, y es que ha hecho una comparación que ha sido de lo más llamativa.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton durante la temporada 2016. Reuters

"Lo que ha hecho es similar en cierto modo a lo que hizo Alonso. Muchos pilotos con talento tienen que empezar en un equipo más pequeño, para tener luego la oportunidad de crecer, mejorar, poder cometer errores y liderar luego un equipo desde allí". Así se ha expresado Hamilton en el medio especializado GP Racing.

"Creo que este año, ha sido genial cómo lo ha manejado todo y lo que ha hecho con ese coche. Ponerlo en la Q2 con bastante frecuencia y ofrecer grandes resultados no es nada fácil. Estoy realmente impresionado con su habilidad para gestionar las carreras y cómo está creciendo y realmente creo que él es el futuro. Hay varios pilotos que son el futuro de este deporte, pero él es uno de ellos y estoy muy emocionado de ver su progresión. No tengo ninguna duda de que tiene el potencial para ser un futuro campeón".

