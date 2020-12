George Russell, el favorito de Fernando Alonso y el heredero de Hamilton: el piloto del futuro de la F1

George Russell (1998, Reino Unido) está llamado a dejar huella en la Fórmula 1. Sus primeros kilómetros a lomos del Mercedes del campeón Lewis Hamilton han dejado un gran sabor de boca, siendo capaz incluso de superar en los libres de Bahrein a su compañero Valteri Bottas, quien desde 2017 compite con la escudería alemana. Su nombre suena cada vez con más fuerza y este domingo le llega su gran prueba.

El positivo de Hamilton por coronavirus le abrió las puertas a 'subir' a Mercedes en el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo de la temporada. Una decisión injusta para algunos ya que la escudería eligió al piloto del equipio Williams antes que a sus reservas, Stoffel Vandoorne y Esteban Gutiérrez, aunque este último no podía correr por un problema de licencia.

Que Russell fuera elegido es una decisión que viene a raíz del interés de Mercedes en que algún día sea su piloto oficial. La escudería tiene un fuerte vínculo con el británico, que en 2017, con 18 años, entró en su programa de pilotos jóvenes y en 2018 fue el de pruebas del equipo de Fórmula 1. Es su gran apuesta de futuro y en la escudería que dirige Toto Wolff no quisieron dejar pasar la oportunidad de ponerle a competir con el Mercedes tras el imprevisto surgido con Hamilton.

George Russell en su debut con Mercedes en Bahrein Twitter (@F1)

Russell compite en el Gran Circo desde 2019. Aquel año, Williams le dio un asiento como compañero de Robert Kubica. Ahora el box lo comparte con Nicholas Latifi y lo seguirá haciendo en 2021, después de que la escudería confirmara a ambos para la próxima temporada hace apenas un mes. En dos temporadas ha ido ganando experiencia mientras era seguido con lupa por Mercedes.

La corta historia de Russell en la Fórmula 1 es la de un piloto que demuestra que a veces los resultados no lo son todos. Su Williams no le ha permitido hacer grandes cosas y de hecho este domingo podría conseguir sus primeros puntos en la categoría. Pudo haberse estrenado hace no mucho, pero un grave error en Imola le privó de ello: Russell, que iba décimo y desfilaba tras el Safety Car, estrelló su FW43 contra el muro cuando trataba de calentar las ruedas.

Alonso le apadrina

Esa mancha en su carrera no ha sido determinante para privarle de la oportunidad que le ha llegado este fin de semana. Y es que Russell es un piloto muy bien valorado, incluso por Fernando Alonso. El bicampeón del mundo, que la próxima temporada volverá a las pistas con Renault, no dudó en señalar recientemente al británico como el mejor piloto del futuro en la Fórmula 1.

Las palabras de Alonso llegaron antes del fallo de Russell en Imola, cuando el asturiano elogiaba al talento nuevo de la Fórmula 1. El español se 'mojó' y eligió al de Williams antes que otros jóvenes como Lando Norris o Charles Leclerc, que ya están en una posición más privilegiada en la parrilla: "Es el que me sorprende cada fin de semana. Cómo está conduciendo el Williams y cero errores y estoy realmente sorprendido por su velocidad natural. Entonces, si tengo que decir un nombre, Russell, para el futuro, será mi elección", elogió Alonso a Russell.

George Russell, durante un GP de F1 REUTERS

En los dos años que Russell lleva en la Fórmula 1 mantiene un récord invicto en las rondas de clasificación contra sus compañeros (Kubica y Latifi). Y en su primer intento con Mercedes ha conseguido poner contra las cuerdas a un experimentado Bottas. Tras dominar en los primeros libres, se ha quedado a un suspiro de la pole del finlandés. Russell tiene lo que Mercedes busca y parecen estar destinados a unir sus caminos más pronto que tarde.

Proyecto 2022

No será en 2021 aunque durante meses se rumoreó que ocuparía el sitio de Bottas. Seguirá corriendo en Williams, pero las cosas podrían cambiar en 2022, un año especial de por sí por el cambio de paradigma que sufrirá toda la categoría. Y George Russell va ganando enteros para ser la apuesta de la escudería germana para seguir en lo más alto con la vuelta de tuerca que se dará a todo en dos años.

Mercedes prepara el terreno aun con la duda de a quién sustituiría Russell: ¿a Hamilton con 37 años o a Bottas? De momento, el británico sigue creciendo y este domingo tendrá la oportunidad de demostrar lo que vaticinó Fernando, que es el mejor piloto del futuro de la Fórmula 1.

