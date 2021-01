La hoja de ruta del ciclismo en 2021: los favoritos que irán al Tour, Giro, La Vuelta y JJOO

2021 promete ser una temporada de emociones fuertes. Después de que la pandemia aglutinase la temporada en unos meses, solapando grandes vueltas y dejando poco margen entre ellas, la ansiada normalidad volverá este año, aunque el coronavirus seguirá marcando el calendario de los ciclistas. Con algunas competiciones ya aplazadas, el Tour de Francia, el Giro de Italia, La Vuelta a España y los Juegos Olímpicos ya conocen quiénes serán los principales favoritos de sus citas.

UCI consiguió solventar el 2020 con un gran espectáculo en forma de ese calendario tan apretado. Lo importante es que los equipos ciclistas pudieron sacar adelante el año, ya que el riesgo de que dejaran de recibir patrocinios y estuviera en riesgo tanto su continuidad en el más alto nivel como el de los mismos ciclistas era muy alto. Ahora, se espera ir recuperando la normalidad aunque algunas pruebas ya se han visto afectadas por la pandemia.

El Tour Down Under o la Challenge de Mallorca ya han anunciado sus respectivas cancelaciones, ambas pruebas de la máxima categoría del ciclismo mundial. En el caso de esta última se intentará recolocar en mayo, pero esto evidencia las dificultades que habrá que afrontar también esta temporada. Las grandes citas están previstas en sus fechas habituales, pero no serán ajenas a la realidad de futuras olas del coronavirus. Se confía en que las vacunas consigan reducir el efecto de la pandemia.

El Tour de Francia volverá a su mes de julio habitual, el Giro de Italia a la primavera transalpina y La Vuelta a España a la confluencia entre el final del verano y la resaca de las vacaciones en el mes de septiembre. Además, este año sí podrá ver esos Juegos Olímpicos de Tokio que se aplazaron el año pasado por culpa de la pandemia. Algunas son las voces que ven aún dificultades a la hora de pensar que se celebrarán. Lo normal es que se lleven a cabo, aunque no será como una cita más.

El Tour, con excepciones

En el caso de la primera competición, promete un nuevo duelo entre Pogacar y Roglic, a la espera de que Ineos aclare su nuevo súper equipo que como andará Egan Bernal, y con Chris Froome como líder del Israel. Después de que los eslovenos marcaran la última cita, volverán a partir como favoritos siempre que lleguen en buen estado de salud. Ambos se han marcado esa cita como la principal de la próxima temporada, aunque seguramente veamos algún duelo más entre ellos en alguna clásica de Primavera.

Los 14 días de cuarentena de los Juegos Olímpicos marcarán esta cita, a la que no irán los que aspiran al oro en Tokio. Van der Poel, con su equipo ya en la máxima categoría, Van Aert, que junto al nieto de Poulidor seguirán su duelo entre el ciclismo de carretera y el ciclocros, Hirschi, que también hará el Giro con su nuevo UAE, y Valverde, que terminará su 2021 en La Vuelta quién sabe si con un gran homenaje por su carrera, no estarán en Francia a priori. Otra gran baja aún por confirmar sería la de Alaphilippe, aunque intentará compaginar ambas citas.

Giro joven

El Giro volverá a la primavera donde Tao Geoghegan Hart quiere repetir 'Maglia Rosa', Evenepoel hacer su primera gran exhibición que le robó el 2020 y Soler comandar un equipo por primera vez. El británico salió vivo de esa edición tan complicada que vivió la ronda italiana el año pasado. Los positivos y los problemas físicos provocaron que muchos favoritos se cayeran de la gran cita y propiciaron un duelo entre jóvenes del que el de Ineos salió vencedor y Jay Hindley se presentó al mundo.

Evidentemente, el gran atractivo estará en el belga del Deceuninck, que tendrá la gran reválida tras esa increíble caída en Il Lombardia que estremeció al mundo. Es la gran estrella del futuro y también podría tener influencia en más de una clásica, así como en los Juegos Olímpicos. Además, en la ronda italiana se espera a los perros viejos como Nibali o un Quintana que espera que su equipo sea invitado para esta cita.

Los españoles y La Vuelta

En Movistar apostarán por Mas y su nuevo 'Supermán' López, que también hará La Vuelta, para la ronda gala. Después de una temporada en la que solo Soler consiguió triunfos importantes, la apuesta por el colombiano tratará de volver a relacionar la 'M' con las victorias. También se apunta a esta aventura un Iván García Cortina que quiere abrir el terreno de las clásicas de un día a este equipo. Mientras, Valverde buscará su último baile digno.

Mikel Landa también estará en el Tour, además de apurar sus opciones en los Juegos Olímpicos, junto a un Pello Bilbao que volverá a probar suerte también en el Giro. En el horizonte también aparecen figuras como las de Juan Ayuso, que podría dar sus primeros pasos con el UAE, como la esperanza del cambio generacional. Tras un 2020 en el que los españoles no tuvieron demasiado brillo, se espera que el 2021 sea mucho mejor.

