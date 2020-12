Jakobsen habla sobre su accidente: "Un sacerdote vino a rezar por mí para que fuera al cielo"

El pasado 5 de agosto Fabio Jakobsen protagonizó uno de los accidentes más brutales y graves de la historia del ciclismo. El sprinter del Deceuninck Quick-Step participaba en la Vuelta a Polonia de la cual se disputaba la primera etapa, una prueba con un final rápido lanzado en una zona que no reunía las condiciones mínimas de seguridad como tristemente se demostró después cuando Jakobsen arrasó con todas las vallas que delimitaban el final de la etapa.

Aquel día, Fabio volvió a nacer, ya que la brutalidad del accidente bien pudo costarle su carrera y su propia vida. Aquel final de etapa cuesta abajo fue una lanzadera en la que Dylan Groenewegen, corredor del Jumbo-Visma y que también peleaba por la victoria, arrolló a Jakobsen hasta provocar la caída más grave que se recuerda.

Ahora, Fabio sigue recuperándose y ha concedido la primera entrevista tras lo sucedido. El periodista Thijs Zonneveld ha tenido el privilegio de hablar con él para el medio AD y saber de primera mano como avanzar esa recuperación y qué recuerda de aquel día y de todos estos meses un ciclista que ya sueña con volver a ponerse un dorsal.

"Me recuerdo saludando a mi compañero Julius van den Berg, que iba en el grupo de cabeza. Y que entré en el último kilómetro justo detrás de mis compañeros Davide Ballerini y Florian Sénéchal. Eso es lo último que recuerdo. Todo lo que pasó después está en blanco ".

La entrevista también recoge el testimonio de la novia de Jakobsen, Delore: "Mi padre gritó desde la cocina que Fabio estaba al frente y ganaba. Así que me apresuré a mirar. Lo vi correr, desviarse, y antes de darme cuenta estaba contra las vallas. Todo ocurrió tan rápido. En la repetición lo vi chocar contra un hombre y contra la barrera de meta, con el casco volando de su cabeza. Sabía que había pasado algo malo. Llamé al médico del equipo, Yvan Vanmol, pero no pudo decirme nada, excepto que Fabio estaba inconsciente":

"No podía hacer nada más que sentarme junto al televisor, rezando para que no muriera. Más tarde esa misma noche sonó mi teléfono. El médico del equipo. Lo dejé sonar un rato, temiendo contestar. Tenía tanto miedo de que las noticias fueran malas, de que Fabio se hubiera ido".

Así cuenta Jakobsen esos momentos justo después de su accidente: "Mi compañero de equipo Florian tiró la bicicleta contra una valla y corrió en mi ayuda. Me vio tendido en la carretera, rodeado de barreras derrumbadas. Había sangre por todas partes. Florian notó que me estaba ahogando en mi propia sangre. No pude moverme, vio el pánico en mis ojos. En un acto reflejo, levantó un poco mi cabeza, para que la sangre pudiera brotar de mi boca y garganta. Después de eso me calmé, me contó más tarde".

El ciclista del Deceunink cuenta quien cree él que le salvó la vida de forma accidental: "El oficial de la UCI con el que choqué. Estaba filmando detrás de una barrera, y básicamente actuó como un amortiguador humano. Si él no hubiera estado allí, habría golpeado la barrera de meta con fuerza y probablemente no hubiera estado aquí hoy para contar la historia".

Los servicios médicos intervienen a Fabio Jakobsen tras la caída en el Tour de Polonia EFE

Estancia en el hospital

"Esa primera noche me operaron durante cinco horas y me pusieron un ventilador. Mi primer recuerdo después del accidente son esos tres médicos junto a mi cama. Todo estaba confuso en ese momento. Al día siguiente, Delore y mi padre vinieron de visita. Toqué mi muñeca porque quería saber la hora. Dijeron: es sábado a las cuatro. Solo entonces me di cuenta de que habían pasado tres días desde el accidente. Y que estaba en cuidados intensivos en un hospital polaco. No te ponen allí por romperte una pierna".

Su novia recuerda el estado en el que lo vio: "Su rostro estaba deformado. Sólo lo reconocía por las cejas y las pestañas. Había puntos de sutura y magulladuras por todas partes. Tenía la cabeza afeitada, tenía un gran hematoma donde su cerebro había golpeado contra el interior de su cráneo. Había un tubo para drenar el líquido cerebral. No pudo abrir la boca. Más tarde, cuando miré dentro, no había nada. Le faltaban los dientes, la mitad del paladar, parte de la mandíbula. Veía el interior de su nariz".

"Me dieron todo tipo de medicamentos que me adormecieron. Cada vez que pensaba: esto es todo, me muero. No lo estaba, pero sentía que sí. Fue un verdadero miedo a morir. Me hizo entrar en pánico, luchando por sobrevivir, luchando por respirar. Eso solo empeoró las cosas. Me dieron más medicamentos para mantenerme callado, lo que me hizo quedar dormido aún más a menudo. Fueron los días más largos de mi vida. Nunca antes había sufrido así. Prefiero correr tres grandes vueltas seguidas que pasar otro día en cuidados intensivos".

Jakobsen recuerda que no podía hacer nada, pero sí escuchaba todo lo que pasaba: "Escuché y vi lo que sucedía a mi alrededor. En la habitación contigua a la mía había otro paciente. Se hizo el silencio y escuché que empujaban un carrito de aluminio por el pasillo. Uno de esos grandes y largos que se usan para llevar cadáveres al congelador. Lo sabía: esto es serio. La gente muere aquí. Un sacerdote vino a rezar por mí dos veces. Me preguntaron si podía sentarse junto a mi cama. Yo solo asentí. No soy un hombre religioso, pero pensé: si no funciona, no hace daño. Si hubieran enviado a un imán o a un budista, habría hecho lo mismo. Estaba desesperado, solo quería seguir con vida. El sacerdote estaba preparándome un lugar en el cielo".

Lesiones sufridas

El ciclista del Deceuninck recuerda también la visita del médico del equipo: "Me explicó lo que había sucedido y cómo estaba. Estaba junto a la cama con lágrimas en los ojos. Por la expresión de sus ojos, me di cuenta de lo mal que estaba". Además, le ayudó a repasar lo que fue el parte médico final: Contusión cerebral. Cráneo fracturado. Nariz rota. Paladar roto y desgarrado. Diez dientes perdidos. Partes de mi mandíbula superior e inferior desaparecieron. Cortes en mi cara. Un gran corte en mi aurícula. Pulgar roto. Contusión de hombro. Contusión pulmonar. El nervio de las cuerdas vocales sufrió un golpe. Glúteos muy magullados. No pude sentarme durante cuatro semanas. En Polonia no pude hablar".

"La mayor parte del daño está en el interior. El tejido óseo ha desaparecido, por dentro son todas cicatrices. Tengo 80 puntos solo en mi paladar. Han tomado tejido óseo de la pelvis y lo han puesto en mi mandíbula. El próximo febrero volveré a operarme. Me colocan implantes en la mandíbula para reconstruir mis dientes. Ese proceso llevará un tiempo. El próximo otoño volveré a tener mis dientes".

Su recuperación

A pesar de todo lo sufrido, Jakobsen asegura que ya ha vuelto a montar en bicicleta: Ahora, sí. Pero me llevó un tiempo. Pasé las primeras ocho semanas en una habitación oscura. Solo bebía batidos y algún tipo de bebida de chocolate alta en calorías del hospital. El proceso es el siguiente: primero mejorar, luego volver a ser una persona normal y luego ver si puedo volver a ser un ciclista. Ahora estoy en una etapa en la que corro dos horas cada dos días".

"Hace unas semanas vinieron unos compañeros de equipo a visitarnos y fuimos a dar una vuelta juntos. No fuimos muy rápido, tal vez 30 km por hora, pero estaba eufórico. Parecía montar en los Campos Elíseos en la etapa final del Tour. Me hizo darme cuenta de cuánto amo mi trabajo, cuánto amo andar en bicicleta. Los médicos y mi entrenador no quieren fijar una fecha para mi regreso. Personalmente, espero estar listo para la acción cuando la temporada comience en marzo, pero si soy realista, probablemente será agosto".

Jakobsen cree que podrá volver al máximo nivel y sin ningún miedo: "Creo que sí, pero no lo sabré con certeza hasta el momento en que esté en medio de un esprint. Es una ventaja para mí que no recuerdo el accidente en sí. No sueño con eso, no tengo miedo de caerme de la bicicleta. Me recuerdo a mí mismo que los accidentes realmente graves como el mío no ocurren muy a menudo, estadísticamente hablando. No te toca la lotería dos veces seguidas, ¿verdad? Si quiero que mi regreso tenga éxito, tendré que darlo todo. Un velocista que frena demasiado nunca ganará una carrera".

El corredor del Deceunink ha hablado también sobre la acción de Groenewegen que provocó su caída: Es muy obvio. Dylan se desvía de su línea y me cierra cuando lo paso. Creo que todos vieron eso. Creo que íbamos a 84 por hora en ese momento. A esa velocidad, apenas hay tiempo para reaccionar. No tengo la mente abierta para decir que él no tiene la culpa. Sobre todo lo siento. Lo siento por mí, por él, por nuestros equipos. Sabía que era un final rápido, conocía los riesgos. Para mí, esprintar es más que ver la señal de los 200 metros y andar por ella. Es más que golpear los pedales como un loco. Debería haber considerado las consecuencias. Somos seres humanos, no animales. Este es un deporte, no una guerra sin restricciones".

[Más información: Así fue la caída que dejó a Jakobsen en coma inducido por culpa de Groenewegen]