Del cuarto Rally Dakar a triunfar en Ferrari: los retos de Carlos Sainz padre e hijo para 2021

En España, como en el mundo, la afición por el motor y por las competiciones de motor es muy alto. Y todos los que disfrutan con ellas, seguramente han soñado alguna vez con formar parte de ese universo tan indescriptible que forman las carreras. Los más osados, o aquellos que sus sueños no sean ligeros, seguramente habrán soñado incluso con ganar. Con ganar un mundial de rallys, con ganar una carrera de Fórmula 1 o con ganar un Dakar.

Si existe una familia en España, y prácticamente en el mundo, que siempre ha soñado con el motor y con ganar, esa es la familia Sainz, familia que cuenta con dos de los mayores exponentes históricos del motor a nivel nacional y que son referencia en el mundo entero. Los Carlos Sainz, tanto el padre como el hijo, han hecho su propio camino labrado a base de trabajo y muchos éxitos. Ambos son referencia y ambos son admirados en el mundo entero, pero especialmente en territorio nacional.

Este año 2020 ha sido muy especial para los dos, dentro de las dificultades lógicas que todos han pasado, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Carlos Sainz padre culminó su aventura en el Dakar con Mini llevándose su tercer entorchado, el tercero con un coche diferente tras los éxitos en Volkswagen y Peugeot. Por su parte, Sainz hijo ha redondeado otro gran año en McLaren con un sexto puesto en el Mundial de Pilotos, un tercer puesto en el Campeonato de Constructores y el mejor resultado de su carrera, el segundo puesto en Monza. Y todo ello, aderezado con el fichaje por Ferrari, la guinda del pastel.

Así fue el primer día de Carlos Sainz como piloto de Ferrari

Por ello, a pesar de que este 2020 ha sido un año desgraciado para todos o para casi todos, a la familia Sainz le ha sonreído la suerte, gracias también al tesón, al esfuerzo y al talento de sus integrantes. Estos geniales resultados les permitirán afrontar el 2021 con grandes retos y con mucha ambición.

Un Dakar apasionante

El próximo 3 de enero comenzará la 43ª edición de la carrera más exigente del planeta, el Rally Dakar. Aunque ya antes, el próximo día 2, tendrá lugar la puesta de largo de todos los participantes y de toda la organización, ya que se celebrará el prólogo. Será la primera vez que se vean las caras los grandes aspirantes a ganar cada una de las modalidades, pero especialmente, será la oportunidad de ver frente a frente a las dos figuras más icónicas de esta carrera, Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah. El tercero en discordia, 'Monsieur Dakar', el gran Stéphane Peterhansel, ganador de tres 13 ediciones entre coches y motos, tendrá que encontrar su espacio entre los dos astros.

La carrera realizará un recorrido en bucle que durará 13 días, uno de ellos de descanso, hasta el día 15 de enero, y tendrá principio y final en la ciudad de Jeddah. Se espera que se recorran un total 7658 kilómetros. La etapa más larga será la cuarta, la que irá desde Wadi Ad-Dawasir hasta Riad, y tendrá una longitud total de 813 kilómetros. Todas las etapas estarán por encima de los 450 kilómetros en lo que supondrá una carrera especialmente extenuante, de un desgaste extremo y en un territorio completamente virgen, escogido al milímetro para la ocasión y para poner a prueba a todos los pilotos entre las dunas, las piedras, la arena y el terreno roto de Arabia Saudí.

Carlos Sainz, en una etapa del Rally Dakar EFE

Sin embargo, este será un Dakar realmente diferente, marcado por la presencia de la Covid-19. El virus reducirá los contactos, la libertad de los pilotos en el vivac, la entrada de personas y de visitas ajenas a la carrera, y obligará a extremar las precauciones, tener un control exhaustivo de la situación sanitaria de cada individuo y esperar y confiar en el trabajo de ASO y del gobierno saudí para que todo salga bien. No obstante, los pilotos saben que será un Dakar diferente, en el que no podrán descolgarse nunca del todo de la carrera ni darla por ganada, ya que un positivo podría arruinar las opciones de cualquiera. Por ello, será necesario poner un plus de atención que conllevará más desgaste y más estrés.

Por su parte, Carlos Sainz afronta este Dakar 2021 con el reto de defender el entorchado logrado el pasado año y con el objetivo de ganar su cuarto título para superar a Al-Attiyah y alcanzar los cuatro triunfos de Vatanen y quedarse a solo tres de Peterhansel, los más laureados en el universo de los coches. Además, sería su tercera victoria en tan solo cuatro años. El español llega, como casi todos, con menos rodaje que nunca, pero con el buen rendimiento ofrecido en las dos Baja Ha'il celebradas en el país árabe. En la primera quedó segundo con victoria de Nasser, mientras que en la segunda se llevó el triunfo por una penalización al catarí. El Dakar contará este año con la ausencia del siempre mediático Fernando Alonso, pero habrá que estar atentos a nombres como los de De Villiers, Terranova, Al-Rajhi, Serradori, Ten Brinke o la dupla formada por Nani Roma y Sebastian Loeb.

Salto al Extreme E

A sus 58 años, Carlos Sainz padre sigue teniendo retos en su mente. Su ambición es como su talento, ilimitado, y por ello no le tiene miedo a embarcarse en nuevas aventuras cuando algunos ya se planteaban si debía seguir corriendo el Dakar o si era mejor pensar en una retirada en lo alto. No obstante, Carlos les responde con el reto de llevarse un nuevo entorchado en el rally más extremo del mundo y con la noticia de su participación en la nueva Extreme E, una versión de la Fórmula E, pero diseñada para coches SUV en un terreno off-road, todo bajo el sello de Alejandro Agag.

La Extreme E es una prueba de coches eléctricos de competición que se estrena en 2021 y en la que Carlos Sainz ha querido estar presente junto con el equipo Acciona y al lado de Laia Sanz, con la que formará equipo en busca de una nueva victoria para su extenso palmarés. En esta nueva aventura, en la que participarán 10 equipos, entre ellos el español Hispano Suiza Xite Energy Team o los creados por Lewis Hamilton y Nico Rosberg, se realizarán 5 etapas repartidas durante todo el año recorriendo lugares tan espectaculares y extremos como el desierto de Arabia o Senegal, Tierra del Fuego en la Patagonia argentina, Groenlandia o la selva amazónica de Brasil. La carrera tendrá además un carácter de conservación del medio ambiente más allá del uso de coches eléctricos.

Carlos Sainz probando el Acciona de la Extreme E en MotorLand Twitter (@CSainz_oficial)

Sainz, como en casi todo lo que hace en la vida, tomará la salida de esta prueba el día 20 de marzo con el objetivo de llevarse la victoria, pero también con un plan en mente, adaptarse a la conducción y al funcionamiento de un SUV eléctrico, el cuál será el futuro también del Rally Dakar, que pretende introducir gradualmente los coches eléctricos de forma obligatoria durante los próximos 10 años. Algunas marcas ya están preparando este salto para la edición de 2022, por ello para Sainz será un aprendizaje acelerado que le dará un plus en el rally más extremo.

La carrera celebrará dos pruebas a finales de los meses de marzo, mayo, agosto, octubre y concluirá en el mes de diciembre, cuando reste poco tiempo para afrontar el Dakar de 2022. De momento, las primeras pruebas celebradas en el circuito de MotorLand habilitado para estos SUV han dejado unas sensaciones inmejorables para 'el matador'.

Los Sainz en Ferrari

Si el 2021 trae nuevos y grandes retos para Carlos Sainz padre, no lo será menos para Carlos Sainz hijo, ya que afronta la aventura y el paso más importante de su carrera profesional, su salto a Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1. Carlos, que ya cuenta con varios años de experiencia en el 'Gran Circo' tras su paso por Toro Rosso, Renault y McLaren, se encuentra en un punto de madurez e inspiración que le hacen estar en el momento justo para empezar esta aventura.

Los dos últimos años vividos en McLaren le han hecho convertirse en uno de los mejores pilotos de la parrilla, especialmente en carrera, ya que ha dado una exhibición domingo tras domingo, llegando a ser el piloto con mayor capacidad para adelantar de todo el mundial. Además, en estos dos últimos años ha saboreado los mejores resultados de su carrera y ya sabe lo que es subirse al podio o liderar carreras por méritos propios. Esta temporada, en el Gran Premio de Monza, se quedó muy cerca de sumar su primera victoria, lo cual será uno de sus grandes retos de cara a este año y, sobre todo, al 2022.

Carlos Sainz celebra su podio en Monza Instagram (carlossainz55)

Carlos Sainz afronta un reto muy ilusionante en lo que debería ser la etapa del resurgir de Ferrari, ya que el objetivo mínimo es volver a los números del 2019, cuando la escudería italiana peleaba por victorias y era habitual en los podios. Para ello, la primera pelea del español estará dentro del propio equipo, ya que tendrá que vérselas con Charles Leclerc, otro gran talento de la nueva hornada de pilotos que quieren tomar el relevo a los Hamilton, Ricciardo, Alonso, Vettel y compañía. Mattia Binotto, jefe del proyecto y la persona de Ferrari que más ha apostado por Sainz ha asegurado que ambos estarán en igualdad de condiciones, por lo tanto, tendrán las mismas armas para pelear y compartirán el objetivo de desarrollar el SF21 para recuperar parte del terreno perdido por el equipo italiano.

Carlos Sainz da el salto a un grande como Ferrari tras una proyección y un proceso de maduración meteórico con el gran objetivo de cumplir sus sueños en la Fórmula 1. El primero, vestir de rojo, ya se ha cumplido. Ahora tendrá que trabajar en el coche, en la fábrica de Maranello hasta que pueda realizar los tests de pretemporada con el primer equipo, una preparación que será escasa este año y de la que ya se han quejado muchos pilotos. Por ello, Sainz llegará justo de rodaje y de adaptación, aunque sin duda dará guerra en este Ferrari que tendrá un motor más potente y una parte trasera completamente reformada, sin olvidar que el objetivo es 2022.

Soñar con el futuro

El año 2021 se presenta espectacular para la familia Sainz con enormes retos como son el Rally Dakar, la Extreme E o la llegada a Ferrari. Sin embargo, también será un año que servirá para encarar los nuevos proyectos que tienen en mente y que prepararán en este año que entra para afrontarlos de lleno en el 2022. Serán nuevas aventuras relacionadas con su presente, pero con matices muy importantes que marcarán la diferencia.

Para Carlos Sainz padre, el 2022 podría ser un año clave en su carrera. Existe un proyecto en el horizonte muy cerca de realizarse y del que él ya ha dejado pruebas en el camino. A pesar de que todavía no ha tomado la salida en el 2021, ya ha dicho que su intención es estar presente en la edición de 2022, algo que no es muy habitual en él que se toma sus retos año a año. Sin embargo, este mensaje tiene que ver con el posible cambio de marca que podría tomar el próximo año.

Sainz padre le enseña a Sainz Jr su coche de la Extreme E Twitter (@CSainz_oficial)

Todo hace indicar que será su última temporada pilotando un coche de la marca Mini, ya que su equipo, X-Raid, le está preparando el salto a Audi. La marca alemana quiere introducirse en el mundo de la competición y tras crear un equipo de la Extreme E, quieren llegar al Dakar de la mano de Carlos y de los coches eléctricos. De ahí, que la participación de Sainz en la Extreme E sea clave para empezar a habituarse a la competición con coches eléctricos. Audi quiere que sea Sainz, un piloto ganador y con experiencia, quien les inicie en este nuevo proyecto, lo que supondrá el desarrollo de su cuarto coche, seguramente el más complicado, aunque el madrileño ya ha llevado al triunfo a los tres anteriores.

Por su parte, Carlos Sainz hijo espera que el 2021 sea el de su perfecta adaptación a Ferrari, a un nuevo monoplaza, unos nuevos ingenieros y un nuevo modo de trabajo en la fábrica de Maranello y en los circuitos. No descarta conseguir algún éxito en 2021, pero el objetivo es poder pelear por el título tras el "reseteo" que sufrirá el 'Gran Circo' en 2022 con el cambio de normativas en los presupuestos, la aerodinámica y los nuevos motores. Así se presenta el nuevo año para la familia Sainz, siempre ligada a motor, a la competición, a los retos y a los éxitos.