Marc Soler consigue su ansiada victoria en La Vuelta y Roglic roza el maillot rojo de líder de O'Connor

A la cuarta fue la vencida para Marc Soler en La Vuelta. Después de tres terceros puesto, alcanzó la gloria en tras coronar en la subida a Los Lagos de Covadonga. La Vuelta llega a su traca final y lo hace con Soler consiguiendo la cuarta victoria española en esta edición. Todo ello el día en el que Roglic le metió un gran mordisco a O'Connor en la general.

Se barruntaba que la subida a Los Lagos, uno de los lugares más míticos del ciclismo español, iba a actuar como juez de La Vuelta. Y no defraudó. Después de tantos remates al palo, Marc Soler consigue su tan ansiada victoria. "La estaba buscando y por fin lo he conseguido. Son fugas de mucho nivel. Sabía que tenóa uno o dos ataques y en el último he arrancado sin mirar atrás", asegura el español.

Soler llegó a la meta de Lagos de Covadonga en solitario con un tiempo de 4h.44.46, a una media de 38,2 km/hora. Le siguió el italiano Filippo Zana a 18 segundos y el británico Max Poole a 23. El grupo de los favoritos con Enric Mas, Richard Carapaz y Primoz Roglic llegó a 3.54, y el líder Ben O'Connor a 4.51.

O'Connor, que dio todo lo que tenía en el ascenso, logró retener el maillot rojo por únicamente cinco segundos de ventaja sobre Primoz Roglic en una etapa marcada por la caída de Van Aert. O mejor dicho caídas, en plurar, porque el belga cayó al suelo hasta en dos ocasiones. De la primera se repuso, pero en plena bajada de Collada Llomena sufrió una colisión con las rocas y quedó ensangrentado.

La bajada de La Llomena se tornó aun más peligrosa de lo habitual por la presencia de la lluvia. Riesgo de caídas. Van Aert, Zana y Del Toro se estamparon contra el mojado asfalto y contra la ladera. El belga, ganador de tres etapas y líder de las clasificaciones de la regularidad y de la montaña, se vio obligado a abandonar.

Mas lo intentó en hasta tres ocasiones, en La Huesera en la cuesta del 16 por ciento, en el Mirador de la Reina, pero no hubo manera de soltar a los rivales. Solo cedió Landa. Los demás llegaron de la mano a meta. Cronos e marcha. A 5 segundos del cambio de líder apareció O'Connor. Sigue de líder, pero la Vuelta toma color esloveno, el de Primoz Roglic. Sigue la emoción.

Este miércoles se disputa la decimoséptima etapa entre Arnuero y Santander, de 141,5 km. Jornada propicia para el esprint siempre y cuando los velocistas pasen airosos dos dificultades a mitad de recorrido, el Alto de la Estranguada (2a, 5,5 km al 8,7) y el Alto del Caracol (2a, 7,2 km al 6,2).