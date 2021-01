La renovación de Hamilton con Mercedes, cada vez más lejos: "Hay algo que huele mal"

El futuro de Lewis Hamilton sigue generando mucha incertidumbre en el mundo de la Fórmula 1. Su vinculación con Mercedes ya ha expirado y su continuación no parece segura. Cada minuto y cada día que pasa se abre la distancia entre piloto y equipo y las diferentes opiniones que surgen sobre la situación entre las dos partes no hacen más que acrecentar esas dudas.

A pesar de que nadie se imagina al heptacampeón del mundo fuera de Mercedes, la realidad es que el conflicto entre ambos ya debería haberse solucionado. No obstante, fuera de la marca alemana al británico no le quedan más vías. Las 'flechas plateadas' serán una temporada más el mejor coche de la parrilla y los que llegan por detrás como Red Bull, Renault, McLaren, Ferrari o Racing Point están todos ocupados.

Por ello, a pesar de que la renovación todavía está muy lejos de cerrarse, la única posibilidad que le queda al británico sería tomarse un tiempo fuera del 'Gran Circo' como hizo Fernando Alonso para regresar con fuerzas renovadas y otro proyecto ilusionante. Hamilton y Mercedes están condenados a entenderse, pero siguen pasando los días y no hay avances en la situación, lo que provoca que crezca la tensión.

Lewis Hamilton, en la salida del Gran Premio de Portugal en Portimao REUTERS

El último en opinar sobre la situación ha sido el antiguo mecánico de McLaren Marc Priestley, que ahora tiene un importante vídeoblog en YouTube donde comenta la actualidad de la Fórmula 1 y donde también ofrece información debido a sus relaciones dentro del paddock y su conocimiento del 'Gran Circo'.

Así lo ve Priestley

Para Priestley, algo está sucediendo que no se sabe, pero que no da buenas sensaciones: "No creo que sea una situación de pánico todavía entre Mercedes y Lewis Hamilton, pero definitivamente hay algunos puntos difíciles. No soy una de esas personas que no cree en los rumores de Internet sobre alguien que dice saber que quiere un par de ceros extra añadidos a su salario, o que quiere un coche gratis. ¿Cómo diablos alguien sabe eso? Se trata de negociaciones privadas, a menos que alguien lo haya filtrado específicamente, lo que me cuesta creer".

Hamilton en el box de Mercedes Twitter (@MercedesAMGF1)

"Así que espero que se llegue a una conclusión exitosa, pero definitivamente hay algo que huele mal y seguro que están encontrando aspectos difíciles de superar". Priestley, que conoce cómo funciona la Fórmula 1 tras sus años de trabajo en la fábrica de Woking y que también trabajó con Lewis Hamilton, se suma a esas personas que desconfía de una situación que ya debería haberse solucionado.

Marc ha recordado que el 'caso Hamilton' le recuerda al que se vivió en la Fórmula 1 con Ayrton Senna en 1993 cuando su deseo era mudarse a Williams y Ron Dennis le ofreció pagarle por cada carrera disputada: "Toda la temporada existía la posibilidad de que Senna dejara el equipo en cualquier momento". De esta forma, aunque Priestley asegura que no cree que Hamilton vaya a dejar el equipo alemán, sobre todo teniendo la oportunidad de sumar su octavo título y superar a Michael Schumacher, es cierto que cada vez hay más dudas sobre lo que está pasando.

