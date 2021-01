Leclerc, compañero de Carlos Sainz en Ferrari, positivo por Covid-19

Charles Leclerc ha dado positivo por coronavirus y se encuentra con síntomas leves. El piloto de Ferrari, que comparte a partir de este 2021 escudería con el español Carlos Sainz Jr., ha publicado un mensaje en sus redes sociales explicando la situación, al igual que el equipo italiano.

"Charles se somete a análisis regularmente y ayer (por el miércoles) el resultado fue positivo. Nos ha informado inmediatamente, del mismo modo que lo ha hecho con toda la gente con la que ha mantenido un contacto más estrecho durante los últimos días. Actualmente se encuentra bien, con síntomas leves y se encuentra auto-confinado en su casa de Mónaco", ha revelado Ferrari en su nota oficial.

Leclerc también ha hablado sobre el tema: "Hola amigos, quiero que sepáis que he dado positivo por Covid-19. Me someto de forma regular a análisis siguiendo los protocolos del equipo. Desgraciadamente, me enteré de que estuve en contacto con un caso positivo y de forma inmediata me auto-confiné, informando de este asunto a todo el mundo con el que estuve en contacto. El test al que me sometí de forma subsiguiente dio como resultado un positivo".

"Me encuentro bien y tengo síntomas leves. Permaneceré aislado en mi casa de Mónaco de acuerdo con la regulación marcada por las autoridades sanitarias locales. Seguid sanos y cuidaros", ha añadido el monegasco en su mensaje. Hay que recordar, que Charles Leclerc es uno de los pilotos con mayor proyección de la parrilla, el cual acabó el pasado año en octava posición del Mundial de Fórmula 1.

Nuevo positivo entre los pilotos de Fórmula 1, ya que hace tan solo unos días se confirmó que Lando Norris, quien hasta hace unas semanas ha sido el compañero de Carlos Sainz en McLaren, había caído infectado. "He perdido el gusto y el olfato", desveló entonces el británico, quien se encuentra aislado en Dubái.

Piropos para Leclerc

El propio Sainz habló sobre su nuevo compañero a principios de este mismo año 2021: "Creo que nos llevaremos bien. Ya hemos tenido contacto y tenemos una buena relación de compañeros. Hemos hablado un poco durante los últimos meses y haré lo máximo porque siga siendo así, estoy contento con ello".

"Nos llevamos bien desde que llegó a la F1 y espero que seguirá siendo así. Es más serio y callado que Lando eso seguro, hasta yo lo era", bromeó el español. También Leclerc se refirió a Sainz: "No conozco mucho a Carlos, pero cuando llegó a la F1 siempre fue una persona servicial y hablábamos a menudo. Tiene talento y estoy deseando trabajar con él".

[Más información - Binotto refuerza el optimismo de Ferrari: "Volveremos a ser un motor competitivo"]