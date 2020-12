Carlos Sainz: "Voy a Ferrari en igualdad de condiciones con Leclerc, sueño con ayudar y ganar"

Carlos Sainz puede decir abiertamente que está cumpliendo un sueño. O mejor dicho, que está empezando a vivirlo, ya que, una vez terminada su etapa en McLaren, ya ha podido dar sus primeros pasos como nuevo corredor del equipo Ferrari. El español ya ha viajado a Maranello para conocer a todo el personal de la escudería, además de charlar con su compañero Charles Leclerc y con su nuevo jefe, Mattia Binotto.

El madrileño ya ha tenido la oportunidad de ponerse su nuevo mono rojo, un mono todavía sin sponsors, pero con el que ya se ha sentado en el Ferrari que en muy poco tiempo se convertirá en el SF21, el monoplaza con el que competirá por sus primeras victorias y sus primeros podios en el seno de la escudería del Cavallino Rampante.

Carlos está profundamente ilusionado, aunque por el momento solo quiere descansar después de un extenuante año que ha tenido de todo. Batallas en la pista, momentos difíciles, muchas reuniones y videollamadas para negociar su futuro y algún que otro éxito como el podio de Monza o el tercer cajón en el Mundial de Constructores. Ahora, ha querido celebrar, como cada año, un acto de despedida junto a la prensa en el Karting de la familia y con uno de sus mayores sponsors, Estrella Galicia 0,0, a su lado. Allí ha hablado sobre el presente, el pasado y el futuro.

Carlos Sainz conociendo las instalaciones de Maranello en su primer día en Ferrari FERRARI

Un año intenso

"Vengo de unos días muy emocionantes con el equipo con el que he vivido tanto, tantas horas, el cariño recibido del equipo, de los fans, es lo que más me llena como deportista, irme querido por todos, es lo que echaré más de menos, las personas".

Nota del curso

"Estoy satisfecho, un año bueno, aunque duro al principio porque pasé por baches, muchos seguidos que nunca terminaban, pero en cuanto pasó la mala racha y cogí velocidad de crucero, enderecé para acabar sexto, que lo firmaba unos meses antes, una buena nota, buen sabor de boca con el 3º de McLaren también".

Mejor adelantamiento

"El de Hungría y Bahrein a Leclerc estuvieron bien, pero no por ser a Charles, sino por el adelantamiento en sí. Pero ha habido más, el de Bottas por ser un Mercedes, a Kimi Raikkonen por fuera en Monza...".

Sensaciones en Ferrari

"Era un mono oficial y sin sponsors, pero hecho a medida así que ya me quedaba bien y dices 'está pasando de verdad', así que ya me he puesto un mono rojo, me he hecho un asiento, y no me llevé el casco así que me tuve que poner el del Marc Gené. No había espejo, una pena, pero luego me vi en la fotos en redes y me impresionó bastante, fue un día especial".

Carlos Sainz junto a Mattia Binotto y Charles Leclerc en su primer día en Maranello FERRARI

"Alguna cosa hemos visto de qué ha pasado en Ferrari, pero el viernes solo conocí nombres, no he podido entrar en el detalle y en los porqués, lo haré en enero y febrero cuando pase más tiempo en Italia, intentaré echar una mano para revertir la situación e ir hacia arriba. Ferrari ya a mediados de año cambiaron la tendencia y lo acabaron mejor de lo que lo empezaron".

Primeros contactos

"Fue muy intenso todo, desde que volvimos de Australia al 15 de mayo que se anunció, fue una cuarentena muy intensa, mucho 'zoom teams' y llamadas con conversaciones raras, pero bueno, no nos aburrimos durante la cuarentena toda la familia".

Sueños en Ferrari

"Siempre que sueñas con Ferrari sueñas con ganar, son palabras que van unidas y mi sueño siempre ha sido ganar con ellos. Será complicado, claro que daré todo para intentar que pase, pero queda un camino largo por delante, mucha reestructuración, mucha mejora con el equipo para ponerme en posición de ganar algún día, pero es el objetivo último y lo que voy a intentar".

Consejos de Alonso

"No aún no lo hemos hablado, seguro que hablaremos y comentaremos la jugada, pero Ferrari ha cambiado mucho desde 2014 y el equipo de entonces tiene poco que ver con hoy, la Fórmula 1 cambia, pero seguro que no el espíritu y lo que genera en los fans".

Carlos Sainz y Fernando Alonso MCLAREN

Su regreso

"Ha tenido el tercer mejor coche en muchas carreras, han hecho tres podios y Fernando en ese coche puede hacer lo de Ricciardo o más, así que si Renault sigue dando con la tecla y yendo adelante, estará arriba. Pero a Alonso lo que más le preocupa como a mí es el 2022, cuando llega el reseteo".

Igualdad con Leclerc

"Ya lo sabía, cuando firmo sé lo que firmo, es anecdótico que lo diga Binotto, voy a Ferrari en igualdad de condiciones con mi compañero, estoy allí para ayudar, como en McLaren, donde el equipo está por delante, y luego en pista intentar batir a cualquiera".

"Charles no me mira de otra forma, pero siempre que he podido charlo con él para investigar algo antes del himno, las conversaciones duran un minuto o dos, pero es lo que puedo hablar. Nos llevamos bien desde que llegó a la Fórmula 1 y espero que siga siendo así. Es más serio y callado que Lando Norris, eso seguro, aunque hasta yo lo era".

Proyecto de futuro

"Ojalá, vengo sin fecha de caducidad e intentar crear un ciclo, me apetece la aventura".

Agradecido a McLaren

"Intento no leerlo, pero con Zak Brown tengo una gran relación, ha sido quien a mediados de 2018 confió en mí para McLaren y es la persona más importante en el resurgir de McLaren. Los fichajes que ha hecho con Seidl, Key y Stella, su protagonismo. Son sus decisiones y se merece mucho crédito. Así que le halago yo a él, tiene un gran mérito su reestructuración de la marca".

Carlos Sainz y Lando Norris en el GP de Abu Dhabi Twitter (@McLarenF1)

Poca pretemporada

"Va a afectar negativamente a mi preparación tener día y medio si no hay averías o lluvia, cuando venimos de tres o cuatro. Coche, volante y feeling nuevo... es prácticamente nada, lo vamos a acusar los nuevos y el periodo de adaptación trataré de reducirlo al máximo posible. Así que me lo tomo con filosofía".

Ferrari te cambia

"Ser piloto de Ferrari tiene su importancia, pero mi objetivo es seguir siendo el mismo, es la clave de mi progreso en Fórmula 1 y no hay nada ni tengo nada que me asuste para no seguir siendo el mismo, ni cambiará mi forma de ser ni mi personalidad. Seguiré haciendo las cosas como hasta ahora. No espero que haya nada que me lo impida".

[Más información: Webber piensa en el futuro de la F1 y se olvida de Carlos Sainz: "Son Max Verstappen y Leclerc"]