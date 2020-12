Carolina Marín: "Solo firmo el oro en el Mundial y los Juegos Olímpicos"

Carolina Marín se prepara para un año que puede catapultarla a los altares históricos del bádminton. La jugadora española tiene por delante en 2021 el Mundial de Huelva y también los Juegos Olímpicos de Tokio. Se muestra muy ambiciosa antes de las dos importantes citas, todo ello después de superar hace ya algunos meses una lesión que puso en jaque su carrera.

La onubense ha presentado este lunes su libro 'Puedo porque pienso que puedo'. En una charla del Banco Santander, la deportista ha hablado sobre el momento más difícil de su vida: "Cuando me lesioné la rodilla, creía que eso era lo peor que me podía pasar en la vida... hasta que luego perdí a mi padre".

Con 27 años, Carolina Marín ya ha ganado un oro olímpico, tres Mundiales, cuatro Europeos... Sobre el título de su autografía, la española ha señalado que es una frase "que salió en las sesiones" que tenía con su primer psicólogo y que acabó haciendo suya: "En muchos momentos me la he repetido y revivía algo dentro de mí".

Carolina Marín, durante la presentación de su libro 'Puedo porque pienso que puedo' EFE

"De las situaciones negativas es de las que más aprendo y me han forjado. Me siento preparada para este año que va a ser muy exigente y muy ambicioso", ha continuado sobre este 2021. Dos grandes objetivos y ambición ante todo: "Ahora mismo no firmaría un oro y una plata en esos dos torneos. Quiero dos oros".

Agenda llena

El 3 de enero, Marín ya tiene que coger el avión para viajar hasta Tailandia. Allí deberá disputar dos Masters 1000, el primero el Yonex Open desde el día 12 y después el Toyota Open a partir del 19. Además, también en este país tendrá lugar el Torneo de Maestras de bádminton, las conocidas como World Tour Finals, a partir del 27 de ese mismo mes de enero en Bangkok.

"Aunque no me guste mucho, todos los problemas que ha creado la pandemia hacen que este año haya que ir día a día, porque aún no sabemos ni qué torneos puntuarán para el ranking olímpico, pero confío en que la Federación Internacional organice el calendario", ha señalado la onubense, quien también ha deseado que la pandemia acabe "cuanto antes".

Carolina Marín tiene claro que sus éxitos son los de todo su equipo: "Nada sería posible sin mi equipo, entrenador, preparador, psicólogo, fisio, jefe de prensa, mánager...". Ya con la lesión olvidada, la campeona española busca hacer historia en el 2021.

