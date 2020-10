Carolina Marín: "No estoy en mi mejor momento"

La española Carolina Marín admitió este miércoles que no está en su mejor momento personal, si bien recalcó que mira "hacia delante" con el desafío de convertirse en la mejor de la historia, fijando el segundo puesto en el Abierto de Dinamarca como un punto de partida para seguir trabajando después de siete meses sin competir por la pandemia.

La onubense, tricampeona del mundo y tetracampeona de Europa, volvió a dejar alto el listón de su exigencia en el marco del Santander Talks celebrado este miércoles en Madrid. Confesó que "echaba de menos ese sentimiento de competición" y aseguró que le supo "a poco" la medalla de plata, dada su derrota en la final ante la japonesa Nozomi Okuhara.

La líder del ránking anual desea, en cualquier caso, darle continuidad a la competición y es por ello que prevé participar la próxima semana en un torneo de categoría menor en Alemania para "mejorar aquellas cosas que han fallado en el último torneo".

"De estos meses sin competir saco muchas lecturas de aprendizaje. He mejorado muchas fases de juego, aunque tal vez no he terminado de aplicarlas en la competición en Dinamarca. Ese riesgo que siempre tomamos no lo he acabado de aplicar del todo, por eso voy a ir a competir a Alemania. Quiero ver qué tal están funcionando las cosas que estamos entrenando", explicó.

Carolina Marín intenta salvar un punto EFE

Carolina Marín asumió asimismo que no está en su mejor momento personal, por el reciente fallecimiento de su padre. "Psicológicamente no estoy al cien por cien", comentó, "pero a pesar de todo lo que he pasado en este último año intento estar lo mejor que puedo".

"El aspecto mental es algo que necesito seguir mejorando. Tengo tiempo hasta el verano del año que viene, que es cuando tengo marcado el gran objetivo de los Juegos Olímpicos, para seguir mejorando. Esa confianza en el juego es lo que me ha faltado y lo que necesito construir en este camino. La parte psicológica normalmente es uno de mis puntos fuertes, pero ahora me falta esa confianza. Me falta ruedo", valoró.

La ambición por ser la mejor de la historia, según manifestó, sigue intacta.

"Admito que personalmente no estoy en mi mejor momento y que muchos días esa motivación que tengo por ser la mejor de la historia a veces me falta. Pero siempre intento mirar hacia adelante. Tengo que ser realista y dura. La final no fue bien. Okuhara no hizo casi nada en el partido. Pasó el volante. Yo hacía los errores y los ganadores. El partido estaba basado en mí", señaló a modo de autocrítica.

Es por eso que en los tres torneos previstos para el mes de enero en Tailandia, entre ellos las Finales del circuito mundial, cuyo ránking anual encabeza, Carolina Marín espera mostrar su mejor versión.

"La forma en la que perdí el domingo no me hace tener miedo de cara al siguiente partido. De hecho, ojalá tuviera otro partido ante Okuhara la semana que viene", agregó.

Los Juegos de Tokio

La onubense firmaría una final en los Juegos Olímpicos de Tokio ante la japonesa, a la que ve como candidata a las medallas junto a la también nipona Akane Yamaguchi. "Creo que en los Juegos de Tokio las japonesas irán muy fuertes", apuntó.

No teme que le busquen el rectificado, ese gesto con el que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, tal vez su "punto más débil en toda la pista de juego". "Lo tengo muy bien entrenado", subrayó Carolina Marín.

El bádminton español

Preguntada por el futuro del bádminton español, la andaluza deseó que llegue alguien que consiga sus logros e incluso los supere.

"Sé que es difícil, pero no hay ningún secreto detrás de todo esto. Es todo trabajo, sacrificio y renunciar a muchísimas cosas. Tal vez muchos jugadores se quedan porque no renuncian, porque lo ven muy sacrificado o porque el trabajo no está bien hecho", analizó.

Sí se mostró confiada en el trabajo que puede desempeñar Andoni Azurmendi como nuevo presidente de la federación española.

"Con él se van a hacer muchos cambios que son necesarios para el bádminton español. La federación sabe que puede contar conmigo", sentenció.

