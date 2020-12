Mattia Binotto, jefe de Ferrari: "Nuestro objetivo debería ser, como mínimo, ser terceros"

Ferrari se prepara para una nueva era. Con la salida de Sebastian Vettel, la llegada de Carlos Sainz y las nuevas esperanzas de mejorar de cara a la próxima temporada, la escudería italiana afronta una nueva etapa, ilusionante y muy motivadora. El piloto español supone un soplo de aire fresco para una escudería que ha vivido una de las peores temporadas de su historia.

Este sábado ha tenido lugar la presentación en sociedad de su nuevo corredor en Maranello y como tal, se ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada 2021, a pesar de que no comenzará de forma oficial hasta el día 1 de enero. Sin embargo, la ilusión que desborda el nuevo proyecto del madrileño hace que no se le haya podido borrar la sonrisa de la cara.

Sin embargo, no solo ha sido un día importante para Carlos, sino que también lo ha sido para el equipo del Cavallino Rampante, que quiere aspirar a todo en 2021 y, sobre todo, en 2022. Mattia Binotto, jefe del equipo italiano, ha lanzado un mensaje de optimismo que no se esperaba el seno de la escudería, ya que se ha llegado a pronunciar la palabra ganar. De momento, se fijan altos los objetivos para el nuevo SF21, que sustituye al SF1000.

Carlos Sainz junto a Mattia Binotto y Charles Leclerc en su primer día en Maranello FERRARI

Binotto ha querido aprovechar el acto de presentación para hacer análisis del fracaso del último año: "Mi tiempo aquí no es indefinido, yo también tengo que hacerlo mejor, pero no hay balas mágicas, hay que ir paso a paso mejorando y es algo completamente inadecuado para esta empresa, terminar sextos no pasaba hace mucho. Hay que aceptar con humildad que solo por ser Ferrari no estaremos arriba, hay que tener determinación, pasión y estabilidad".

"Por ser un año de transición le hemos puesto el nombre de SF21 al coche, un nombre simple y sencillo". Binotto hacía así alusión a una situación que será complicada en 2021 con la congelación del chasis, el trabajo en el túnel del viento reducido al 60%, un simulador que no estará a pleno rendimiento hasta mediados de años, un presupuesto todavía más acotado y la reducción del número de mejoras para algunos equipos.

"Honestamente pensar en victorias... la ventaja es muy grande y no creo que estemos cerca, nunca sabes lo que pasa en las carreras y ojalá salga una oportunidad que podamos aprovechar, pero necesitamos ser realistas, van a seguir siendo fuertes, no creo que lo hayan enseñado todo porque también han hecho cosas de cara a 2021 y sería poco realista luchar por el campeonato".

Objetivo: ser terceros

"Hemos peleado con Mercedes, excepto este año, siendo segundos casi todos los demás, así que volver ahí es a lo que deberíamos aspirar, mínimo terceros. Para ello tendremos un buen motor, da buenos números, a la altura de 2019, completamente nuevo y a lo mejor no somos los mejores, pero volveremos a ser competitivos".

Vettel y Leclerc pelean por la posición en el GP de Bélgica Twitter (@ScuderiaFerrari)

Ferrari comienza ahora un debate interno entre apostarlo todo al 2022, el año del gran cambio y en el que todos tienen puestas las nuevas esperanzas, o la obligación de traer algo nuevo ya para el 2021, ya que como equipo más laureado de la Fórmula 1 tienen la obligación de limpiar la mala imagen mostrada esta temporada.

"Es más importante 2022, idealmente habríamos puesto todo el esfuerzo ahí, pero tendremos que encontrar el equilibrio entre uno desde los test y otro ya desde el mes de enero que podemos trabajar en ambos, buscar donde invertir tiempo y dinero sin olvidar que somos Ferrari y no podemos tener otro año así. Se puede cerrar la desventaja en 2022 si empiezas bien, e igual luego ya no se puede".

