Max Verstappen: "Espero que con 'Checo' Pérez podamos ponérselo más difícil a los Mercedes"

'Checo' Pérez era la última gran pieza que le faltaba a la parrilla de la Fórmula 1. Con la llegada del mexicano al equipo Red Bull en sustitución de Alexander Albon, el equipo de la bebida energética vuelve a tener dos pilotos de máximas garantías para intentar poner en apuros el dominio de Mercedes, que en 2020 ha sido incontestable.

En especial, el liderazgo de Lewis Hamilton, que ha comandado la temporada y la clasificación de pilotos sin que nadie haya podido acercársele ni tan siquiera un poco. Sin embargo, la llegada de Pérez a la escudería de Milton Keynes sí podría provocar que tanto el mexicano como Verstappen estuvieran más cerca de Valtteri Bottas, que ha mostrado sus dudas durante casi todo el año.

Además, la llegada de Pérez a Red Bull tras su salida de Racing Point provocará que todos tengan que dar un plus ya que las plazas del podio seguirán siendo tres a pesar de que este año sean cuatro los pilotos competitivos que lucharán por ellas. La realidad es que Alexander Albon no ha dado la talla en este curso con el equipo austriaco y casi no ha podido pelear por un lugar entre los tres primeros. De hecho, han sido otros como el propio Pérez, Ricciardo, Leclerc o Carlos Sainz quienes siempre han estado luchando por ese sitio en el cajón.

'Checo' Pérez celebra su podio en el GP de Turquía Twitter (@SChecoPerez)

Para el líder del equipo Red Bull, Max Verstappen, la llegada de Pérez es una buena noticia, ya que cree que con dos coches competitivos, la distancia con Mercedes se reducirá: "Creo que él hizo una gran temporada, hizo un gran trabajo, también con el coche que tuvo. Él traerá más experiencia al equipo. Estoy emocionado por trabajar juntos. Es un buen tipo. Espero que con los dos coches podamos ponérselo más difícil a Mercedes". Así lo aseguró en la gala virtual de la FIA que pone fin a la temporada.

"No creo que cambie en nada mi rendimiento. Es más que tendremos un segundo coche capaz de estar arriba también durante toda la carrera, que podrá meter un poco de presión. Por ejemplo, como en Abu Dhabi. Al final, Alex estuvo bastante cerca. La mayoría de las veces, Mercedes podían hacer una parada extra o algo así para ponernos más dificultades".

"La mayoría del tiempo era yo el único coche intentando batirlos y ellos siempre podían cubrirme con un coche. Siempre era difícil luchar con ellos. Espero que 'Checo' haga subir al equipo. También conmigo, siempre es bueno tener al lado un piloto que te apriete. Ojalá tengamos un coche más competitivo desde el principio y les haga más difícil tomar decisiones".

Max Verstappen, en el GP de Abu Dhabi EFE

El Verstappen bromista

Verstappen aseguró estar al tanto de las negociaciones con Pérez, pero que al final no era decisión suya cerrar el trato: "Sí, de hecho, firmé el contrato con él. Yo estaba al cargo, no tuve mucho tiempo para decidir si estaba seguro... No, por supuesto que hablamos de ello. Sólo di mi opinión sincera. Creo que estuvo bastante claro durante todo el año que fue bastante difícil para Albon. Es un gran tipo, y sinceramente, estoy contento de que sea parte del equipo todavía, pero, al final, Helmut Marko, Christian Horner y Dietrich Mateschitz toman las decisiones. Por supuesto, yo lo supe antes, pero eso no importa".

El hecho de tener dos pilotos tan competitivos será algo nuevo que experimentará el conjunto austriaco, aunque tal y como dice Verstappen, la clave pasará una vez más por tener un coche rápido que pueda estar cerca de los Mercedes para así poder ganarles en la pista: "Sólo hay que ser más rápidos y estar más cerca de sus coches. 'Checo' es un buen tipo, un buen piloto, inteligente, esperemos que eso marque la diferencia".

